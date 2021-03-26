Вакцину CoronaVac передадут в регионы после 10-дневного лабконтроля

Первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech пройдет 10-дневный лабконтроль, после чего ее передадут ГП Медицинские закупки Украины для поставки в регионы.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко во время брифинга.

— Вчера в Украину прибыла вакцина CoronaVac. Она будет проходить 10-дневный лабораторный контроль. Если он будет успешным, то вакцина будет передана МЗУ и будет поставлена в регионы, — сказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, в настоящее время вакцина проходит завершающую стадию исследований в ВОЗ. На следующей недели ожидаются результаты – разрешат ли ее использовать в экстренных ситуациях.

Замминистра также добавил, что CoronaVac – однодозовая вакцина, поэтому она будет использоваться для иммунизации маломобильной группы населения и их опекунов, всего 40 тыс. человек.

Когда будет вторая доза вакцины

В Украине планируют начать вводить вторую дозу вакцины от коронавируса в 20-х числах мая. До этого украинца будут делать прививки только одной дозой.

Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился, будет и в достаточном количестве, и доступна.