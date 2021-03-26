Переход на летнее время оказывает более негативное влияние на организм, нежели переход на зимнее время. Так происходит из-за того, что стрелки переводят на один час вперед, из-за чего люди меньше спят.

Кроме того, перевод часов может вызвать проблемы со здоровьем у людей, которые страдают от сердечно-сосудистых и хронических болезней.

Раздражительность и перепады настроения также могут быть вызваны переходом на летнее время.

Чтобы снизить к минимуму проблемы при переводе часов, врачи рекомендуют за неделю до этого начать регулярно гулять на свежем воздухе и ложиться спать приблизительно на 30 минут раньше обычного.

А уже после перевода часов стоит на несколько дней снизить нагрузку на организм на работе и в повседневной жизни. Некоторые специалисты даже рекомендуют в это время не водить автомобиль.

Хорошей помощью для организма во время переходного периода также может стать зеленый чай.

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2021 году

В эти выходные Украина перейдет на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Начиная с 1996 года, страна переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, а на летнее – в последнее воскресенье марта.

В 2021 году Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта об отмене перехода на летнее время. Повторное второе чтение по этому вопросу должно состояться не ранее 31 марта.

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2021 году, читайте в материале Фактов ICTV.