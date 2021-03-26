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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Заболеть Covid-19 после вакцинации можно, но болезнь будет протекать легко — Ляшко

Заболеть коронавирусом после вакцинации возможно, но болезнь будет протекать легко.

вакцинація від коронавірусу

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.

Он уточнил, что болезнь также может протекать в средней форме тяжести, но не в тяжелой.

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— Все вакцины, которые разрешены к использованию, проходили исследования на уменьшение и предотвращение появления тяжелого протекания заболеваемости, которое потребует потом госпитализации, — добавил Ляшко.

Исследования по эффективности вакцины в предотвращении передачи возбудителя от человека к человеку еще продолжаются.

Смерть после вакцинации

В Украине не зафиксировано смертей в результате вакцинации от коронавируса препаратом Covishield. В этом заверил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Максима Степанова, согласно протоколам Минздрава, каждый такой случай будет расследоваться.

Фото: КГГА

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