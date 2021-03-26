Заболеть коронавирусом после вакцинации возможно, но болезнь будет протекать легко.
Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.
Он уточнил, что болезнь также может протекать в средней форме тяжести, но не в тяжелой.
— Все вакцины, которые разрешены к использованию, проходили исследования на уменьшение и предотвращение появления тяжелого протекания заболеваемости, которое потребует потом госпитализации, — добавил Ляшко.
Исследования по эффективности вакцины в предотвращении передачи возбудителя от человека к человеку еще продолжаются.
Смерть после вакцинации
В Украине не зафиксировано смертей в результате вакцинации от коронавируса препаратом Covishield. В этом заверил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам Максима Степанова, согласно протоколам Минздрава, каждый такой случай будет расследоваться.
Фото: КГГА