Заболеть коронавирусом после вакцинации возможно, но болезнь будет протекать легко.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.

Он уточнил, что болезнь также может протекать в средней форме тяжести, но не в тяжелой.

— Все вакцины, которые разрешены к использованию, проходили исследования на уменьшение и предотвращение появления тяжелого протекания заболеваемости, которое потребует потом госпитализации, — добавил Ляшко.

Исследования по эффективности вакцины в предотвращении передачи возбудителя от человека к человеку еще продолжаются.

Смерть после вакцинации

В Украине не зафиксировано смертей в результате вакцинации от коронавируса препаратом Covishield. В этом заверил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Максима Степанова, согласно протоколам Минздрава, каждый такой случай будет расследоваться.

Фото: КГГА