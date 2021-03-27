Украина может изготавливать собственные вакцины, однако это будет дороже, чем закупать их. Если запустить производство сейчас, то они будут готовы через два-три года.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

— Да, это будет порой в два раза дороже, чем сейчас мы покупаем у мировых производителей, поскольку ограничен рынок. Но мы будем защищены, — рассказал Максим Степанов

По его словам, сейчас фармпредприятия готовы вкладывать деньги в производство вакцин, однако им нужны гарантии от государства, что их потом выкупят.

При этом Максим Степанов считает, что Украине нужно восстанавливать собственное производство веществ, поскольку коронавирус может быть не последним вирусом, с которым нужно бороться.

Вакцинация против коронавируса

В Украине уже больше месяца проходит иммунизация населения против коронавируса.

Прививки делают веществом, которое ранее закупили в Индии.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Свобода слова Савика Шустера