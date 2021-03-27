Рост количества смертей в результате коронавируса происходит из-за того, что в Украине циркулирует и преобладает британский штамм Covid-19.

Об этом в одном из интервью рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Но, по его словам, увеличивается не только количество смертей, но и количество заполненных коек в больницах. В частности, ноябре 2020 года оно составляло максимум 30 тыс., а в начале этой недели были заполнены уже 36 600 коек.

— Это совсем другой штамм вируса — британский, который уже распространен по всей стране. И большое количество людей заражается именно им. Этот вирус передается гораздо быстрее, имеет меньший инкубационный период и достаточно агрессивный. То есть большое количество людей болеет именно тяжело, очень быстро развивается болезнь, — объяснил он.

Также Максим Степанов добавил, что раньше тяжелое течение болезни наблюдали у людей старше 60 лет. Сейчас же это распространилось и на 30-40-летних украинцев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировали 17 424 новых случая коронавируса. С начала пандемии Covid-19 обнаружили уже у 1 614 707 человек.

За минувшие сутки выздоровели 7 124 пациента, умерли — 290. С начала пандемии побороли болезнь 1 297 282 украинца, от осложнений умер 31 751 больной.

В то же время 25 марта в Украине зафиксировали самый высокий показатель летальности от коронавируса с начала пандемии. Тогда за сутки умерли 362 человека.