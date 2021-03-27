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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Куда обращаться в случае ухудшения самочувствия после Covid-вакцинации

В случае ухудшения состояния здоровья в течение 30 дней после вакцинации от Covid-19, пациентам следует обратиться в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения через автоматизированную информационную систему с фармаконадзора (АИСФ).

Вакцина, коронавірус

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Сообщение предоставляется до 24 часов с момента выявления неблагоприятных событий после иммунизации (НСПИ).

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, все случаи побочных реакций расследует региональная группа оперативного реагирования, которая создана в каждом региональном структурном подразделении по вопросам здравоохранения.

— По результатам расследования региональная группа оперативного реагирования устанавливает, есть ли причинно-следственная связь летального случая с прививкой. Если связь подтверждается — определяют категорию случая неблагоприятных событий после иммунизации, — отметили в Минздраве.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировали 17 424 новых случая коронавируса. За последние сутки выздоровели 7 124 пациента, летальных случаев — 290.

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и г.. Киев (1 226).

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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