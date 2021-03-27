По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус в Украине обнаружили уже в 1 614 707 человек.

В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников. За последние сутки выздоровели 7 124 пациентов, летальных случаев — 290.

Госпитализация понадобилась пациентам 4 747 людям, было проведено 123,5 тыс. тестов.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 1 297 282 человека;

летальных исходов — 31 751;

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и г. Киев (1 226).

Новые случаи и прививки по областям

м. Киев — 1 226 случаев/1 650 прививок;

Винницкая область — 724 случая/830 прививок;

Волынская область — 370 случаев/280 прививок;

Днепропетровская область — 1171 случай/1320 прививок;

Донецкая область — 802 случая/770 прививок;

Житомирская область — 813 случаев/690 прививок;

Закарпатская — 353 случая/420 прививок;

Запорожская область — 599 случаев/590 прививок;

Ивано-Франковская область — 373 случая/629 прививок;

Киевская область — 1 273 случая/1 170 прививок;

Кировоградская область — 172 случая/460 прививок;

Луганская область — 167 случаев/340 прививок;

Львовская область — 1 407 случаев/1 060 прививок;

Николаевская область — 454 случая/600 прививок;

Одесская область — 1 282 случая/400 прививок;

Полтавская область — 673 случая/700 прививок;

Ровенская область — 553 случая/650 прививок;

Сумская область — 567 случаев/1 080 прививок;

Тернопольская область — 628 случаев/590 прививок;

Харьковская область — 1 132 случая/390 прививок;

Херсонская область — 174 случая/1 190 прививок;

Хмельницкая область — 822 случая/640 прививок;

Черкасская область — 548 случаев/710 прививок;

Черновицкая область — 516 случаев/270 прививок;

Черниговская область — 625 случаев/510 прививок.

Коронавирус в Украине

26 марта в Украине коронавирусом заболело 18 132 человека. За все время пандемии обнаружили 1 614 707 случаев Covid-19.

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