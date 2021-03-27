По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус в Украине обнаружили уже в 1 614 707 человек.
В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников. За последние сутки выздоровели 7 124 пациентов, летальных случаев — 290.
Госпитализация понадобилась пациентам 4 747 людям, было проведено 123,5 тыс. тестов.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 1 297 282 человека;
- летальных исходов — 31 751;
Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и г. Киев (1 226).
Новые случаи и прививки по областям
- м. Киев — 1 226 случаев/1 650 прививок;
- Винницкая область — 724 случая/830 прививок;
- Волынская область — 370 случаев/280 прививок;
- Днепропетровская область — 1171 случай/1320 прививок;
- Донецкая область — 802 случая/770 прививок;
- Житомирская область — 813 случаев/690 прививок;
- Закарпатская — 353 случая/420 прививок;
- Запорожская область — 599 случаев/590 прививок;
- Ивано-Франковская область — 373 случая/629 прививок;
- Киевская область — 1 273 случая/1 170 прививок;
- Кировоградская область — 172 случая/460 прививок;
- Луганская область — 167 случаев/340 прививок;
- Львовская область — 1 407 случаев/1 060 прививок;
- Николаевская область — 454 случая/600 прививок;
- Одесская область — 1 282 случая/400 прививок;
- Полтавская область — 673 случая/700 прививок;
- Ровенская область — 553 случая/650 прививок;
- Сумская область — 567 случаев/1 080 прививок;
- Тернопольская область — 628 случаев/590 прививок;
- Харьковская область — 1 132 случая/390 прививок;
- Херсонская область — 174 случая/1 190 прививок;
- Хмельницкая область — 822 случая/640 прививок;
- Черкасская область — 548 случаев/710 прививок;
- Черновицкая область — 516 случаев/270 прививок;
- Черниговская область — 625 случаев/510 прививок.
Коронавирус в Украине
26 марта в Украине коронавирусом заболело 18 132 человека. За все время пандемии обнаружили 1 614 707 случаев Covid-19.
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