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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Украине за сутки обнаружили еще 17 424 новых случаев Covid-19

По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус в Украине обнаружили уже в 1 614 707 человек.

коронавірус

В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников. За последние сутки выздоровели 7 124 пациентов, летальных случаев — 290.

Госпитализация понадобилась пациентам 4 747 людям, было проведено 123,5 тыс. тестов.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 1 297 282 человека;
  • летальных исходов — 31 751;

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и г. Киев (1 226).

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Новые случаи и прививки по областям

  • м. Киев — 1 226 случаев/1 650 прививок;
  • Винницкая область — 724 случая/830 прививок;
  • Волынская область — 370 случаев/280 прививок;
  • Днепропетровская область — 1171 случай/1320 прививок;
  • Донецкая область — 802 случая/770 прививок;
  • Житомирская область — 813 случаев/690 прививок;
  • Закарпатская — 353 случая/420 прививок;
  • Запорожская область — 599 случаев/590 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 373 случая/629 прививок;
  • Киевская область — 1 273 случая/1 170 прививок;
  • Кировоградская область — 172 случая/460 прививок;
  • Луганская область — 167 случаев/340 прививок;
  • Львовская область — 1 407 случаев/1 060 прививок;
  • Николаевская область — 454 случая/600 прививок;
  • Одесская область — 1 282 случая/400 прививок;
  • Полтавская область — 673 случая/700 прививок;
  • Ровенская область — 553 случая/650 прививок;
  • Сумская область — 567 случаев/1 080 прививок;
  • Тернопольская область — 628 случаев/590 прививок;
  • Харьковская область — 1 132 случая/390 прививок;
  • Херсонская область — 174 случая/1 190 прививок;
  • Хмельницкая область — 822 случая/640 прививок;
  • Черкасская область — 548 случаев/710 прививок;
  • Черновицкая область — 516 случаев/270 прививок;
  • Черниговская область — 625 случаев/510 прививок.

Коронавирус в Украине

26 марта в Украине коронавирусом заболело 18 132 человека. За все время пандемии обнаружили 1 614 707 случаев Covid-19.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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