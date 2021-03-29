Коронавирус 28 марта 2021: статистика заболеваний COVID-19 в мире

В мире по состоянию на 28 марта коронавирусом заболели 126 359 540 человек, только за последние сутки — 565 997.

От последствий, которые вызвал Covid-19, за последние сутки умерли 9 997 пациентов, всего — 2 769 473.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 29 859 706 (+71 187)

Бразилия — 12 404 414 (+84 245)

Индия — 11 971 624 (+62 714)

Россия — 4 519 832 (+9 088)

Великобритания — 4 329 184 (+3 865).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 543 003 (+1 280)

Бразилия — 307 112 (+3 650)

Мексика — 200 862 (+651)

Индия — 161 552 (+312)

Великобритания — 126 573 (+58).

Коронавирус в мире

Для сравнения, согласно статистике коронавируса в мире, 27 марта зафиксировали 125 781 957 случаев. За сутки количество больных увеличилось на 612 369 инфицированных.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Бразилии (+100 158), США (+68 248) и Индии (+62 258).