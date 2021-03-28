Украина в скором времени может заключить договор о поставках вакцины против коронавируса из США.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Однако он не раскрыл никаких подробностей о договоре, ссылаясь на конфиденциальность соглашения.

— Единственное, что я могу сказать, — буквально в ближайшие дни вы услышите о заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. Что касается американских вакцин, мы настойчиво это делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. С лета прошлого года, — отметил Степанов.

Вакцина CoronaVac в Украине