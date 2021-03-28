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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Минздраве намекнули, что Украина получит американскую вакцину против Covid-19

Украина в скором времени может заключить договор о поставках вакцины против коронавируса из США.

Максим Степанов

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Однако он не раскрыл никаких подробностей о договоре, ссылаясь на конфиденциальность соглашения.

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— Единственное, что я могу сказать, — буквально в ближайшие дни вы услышите о заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. Что касается американских вакцин, мы настойчиво это делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. С лета прошлого года, — отметил Степанов.

Вакцина CoronaVac в Украине

Новая партия китайской вакцины от Covid-19 CoronaVac, производства фармацевтической компании Sinovac, прибыла в Украину 25 марта.

Инактивированная вакцина от компании Sinovac Biotec однодозна, по сравнению с Covishield.

Партия вакцины CoronaVac должна пройти десятидневный лабораторный контроль перед использованием.

Источник: Радио Свобода

Фото: УНИАН

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