Украина в скором времени может заключить договор о поставках вакцины против коронавируса из США.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Однако он не раскрыл никаких подробностей о договоре, ссылаясь на конфиденциальность соглашения.
— Единственное, что я могу сказать, — буквально в ближайшие дни вы услышите о заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. Что касается американских вакцин, мы настойчиво это делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. С лета прошлого года, — отметил Степанов.
Вакцина CoronaVac в Украине
Новая партия китайской вакцины от Covid-19 CoronaVac, производства фармацевтической компании Sinovac, прибыла в Украину 25 марта.
Инактивированная вакцина от компании Sinovac Biotec однодозна, по сравнению с Covishield.
Партия вакцины CoronaVac должна пройти десятидневный лабораторный контроль перед использованием.