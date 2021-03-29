По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировано 1 652 409 случаев коронавируса. За сутки заболели 8 346 человек, в том числе 140 медиков и 344 ребенка.
Госпитализация понадобилась 3 129 пациентам.
Коронавирус в Украине 29 марта — статистика МОЗ
- 1 303 500 человек выздоровели, в сутки -2 875;
- 32 132 летальных случая, в сутки — 178;
- проведено тестирований 8 007 427, в сутки — 39 732.
Распространение Covid-19 в регионах
Больше всего случаев за сутки зафиксировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658) и Днепропетровской (647) областях.
За сутки 1585 человек вакцинировались от коронавируса, за весь период — 198 465.
- г. Киев — 402 случая/20 прививок;
- Винницкая область — 365 случаев/50 прививок;
- Волынская область — 223 случая/20 прививок;
- Днепропетровская область — 647 случаев/80 прививок;
- Донецкая область — 175 случаев/0 прививок;
- Житомирская область — 567 случаев/120 прививок;
- Закарпатская область — 201 случай/20 прививок;
- Запорожская область — 136 случаев/100 прививок;
- Ивано-Франковская область — 226 случаев/175 прививок;
- Киевская область — 518 случаев /20 прививок;
- Кировоградская область — 59 случаев/10 прививок;
- Луганская область — 29 случаев/0 прививок;
- Львовская область — 820 случаев/100 прививок;
- Николаевская область — 243 случая/30 прививок;
- Одесская область — 658 случаев/40 прививок;
- Полтавская область — 154 случая/190 прививок;
- Ровенская область — 139 случаев/0 прививок;
- Сумская область — 326 случаев/30 прививок;
- Тернопольская область — 390 случаев/40 прививок;
- Харьковская область — 664 случая/230 прививок;
- Херсонская область — 145 случаев/140 прививок;
- Хмельницкая область — 428 случаев/70 прививок;
- Черкасская область — 392 случая/40 прививок;
- Черновицкая область — 292 случая/60 прививок;
- Черниговская область — 147 случаев/0 прививок.
Вакцинация в Украине
Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки от коронавируса сделали медикам и военнослужащим.
22 марта стартовал второй этап, который предусматривает вакцинацию семейных врачей, социальных работников и людей старше 80 лет.
Как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.