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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

8 346 новых случаев и более трех тыс. госпитализаций: коронавирус 29 марта

По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировано 1 652 409 случаев коронавируса. За сутки заболели 8 346 человек, в том числе 140 медиков и 344 ребенка.

коронавірус, карантин

Госпитализация понадобилась 3 129 пациентам.

Коронавирус в Украине 29 марта — статистика МОЗ

  • 1 303 500 человек выздоровели, в сутки -2 875;
  • 32 132 летальных случая, в сутки — 178;
  • проведено тестирований 8 007 427, в сутки — 39 732.
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Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев за сутки зафиксировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658) и Днепропетровской (647) областях.

За сутки 1585 человек вакцинировались от коронавируса, за весь период — 198 465.

  • г. Киев — 402 случая/20 прививок;
  • Винницкая область — 365 случаев/50 прививок;
  • Волынская область — 223 случая/20 прививок;
  • Днепропетровская область — 647 случаев/80 прививок;
  • Донецкая область — 175 случаев/0 прививок;
  • Житомирская область — 567 случаев/120 прививок;
  • Закарпатская область — 201 случай/20 прививок;
  • Запорожская область — 136 случаев/100 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 226 случаев/175 прививок;
  • Киевская область — 518 случаев /20 прививок;
  • Кировоградская область — 59 случаев/10 прививок;
  • Луганская область — 29 случаев/0 прививок;
  • Львовская область — 820 случаев/100 прививок;
  • Николаевская область — 243 случая/30 прививок;
  • Одесская область — 658 случаев/40 прививок;
  • Полтавская область — 154 случая/190 прививок;
  • Ровенская область — 139 случаев/0 прививок;
  • Сумская область — 326 случаев/30 прививок;
  • Тернопольская область — 390 случаев/40 прививок;
  • Харьковская область — 664 случая/230 прививок;
  • Херсонская область — 145 случаев/140 прививок;
  • Хмельницкая область — 428 случаев/70 прививок;
  • Черкасская область — 392 случая/40 прививок;
  • Черновицкая область — 292 случая/60 прививок;
  • Черниговская область — 147 случаев/0 прививок.

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Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки от коронавируса сделали медикам и военнослужащим.

22 марта стартовал второй этап, который предусматривает вакцинацию семейных врачей, социальных работников и людей старше 80 лет.

Как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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