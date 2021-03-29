Новый штамм коронавируса в Чехии, смягчение карантина в Великобритании и высокая занятость койко-мест в Украине. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 29 марта.

Covid-ситуация в Украине

За сутки 362 895 украинцев записались в лист ожидания вакцинации от коронавируса. Больше всего желающих получить прививки оказалось в возрастной категории 21-39 лет. В то же время лидером по количеству желающих стал Киев — 109 276 человек.

В Минздраве объяснили, что записываться в очередь на вакцинацию нужно, чтобы Министерство здравоохранения могло эффективно распределить вакцины и оперативно прививать желающих, когда появится такая возможность.

В то же время занятость койко-мест в больницах достигла 59% (37,5 тыс.). Самый высокий уровень занятости наблюдается в Киеве (84%), Житомирской (почти 74%), Киевской (около 77%), Львовской (69%) и в Николаевской (68%) областях.

Сейчас в стране циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса. Наиболее распространенным является патоген-основатель.

Эпидемиолог Наталья Виноград спрогнозировала, что эпидемия в Украине может закончиться в мае, если сейчас введут жесткий карантин.

Однако инфекционист Вадим Аристов заявил, что вскоре в стране введут общенациональный локдаун, поскольку количество больных будет расти.

Между тем во Львове может полностью остановиться общественный транспорт, а также могут закрыться детские сады из-за отрицательной динамики распространения Covid-19.

Читайте Какие штаммы коронавируса есть в Украине и эффективны ли против них вакцины

Covid-ситуация в мире

В Великобритании с 29 марта смягчают карантин. С этого момента открывают спортивные площадки. Также в составе шести человек можно праздновать свадьбу и встречаться на улице.

В это же время в Чехии в лаборатории Elisabeth Pharmacon обнаружили новый штамм коронавируса. Ученые утверждают, что новая мутация не опаснее, чем британский или южноафриканский штаммы вируса.

Между тем Белый дом совместно с частными компаниями разрабатывает проект паспортов вакцинации против Covid-19. Сертификаты вакцинации будут бесплатными, а документы должны быть доступны через мобильные приложения.

Кроме этого, ВОЗ рассматривает четыре варианта появления коронавируса в Китае.

Первый вариант — передача Covid-19 от летучих мышей к человеку через второе животное. На втором месте — передача вируса прямо от летучих мышей. Третий сценарий — распространение Covid-19 через полуфабрикаты. Четвертый маловероятный вариант — утечка из лаборатории.

Коронавирус в Украине

За сутки в Украине заболели коронавирусом 8 346 человек. Всего в стране зафиксировано 1 652 409 Covid-случаев.

Больше всего случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658) и Днепропетровской (647) областях.

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