Для чего нужно записываться в очередь на вакцинацию — объяснение Минздрава

Записаться в лист ожидания вакцинации против Covid-19 нужно, чтобы Министерство здравоохранения могло эффективно распределить вакцины и оперативно прививать желающих, когда появится такая возможность.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер во время брифинга.

— Это очень важная для нас информация, поскольку она позволяет планировать логистическую потребность, понимать, в каких регионах есть больший запрос на эту вакцину, чтобы ее развести. А также максимально оперативно вакцинировать желающих, при условии наличия соответствующего количества вакцин, — отметил Кучер.

Если же человек не записался в очередь, это не станет препятствием для получения прививки, когда появится возможность, заверили в министерстве.

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— Нет, это не будет никаким ограничением, но я советовал бы быть в этом списке, чтобы ускорить процесс, чтобы мы могли планировать и с вами связаться, когда этот этап наступит и когда будет возможность вас как можно скорее провакцинировать, — сказал Кучер.

Сколько людей записалось на вакцинацию

По состоянию вечер 28 марта 362 895 украинцев записались в лист ожидания вакцинации от коронавируса. Больше всего желающих получить прививки оказалось в возрастной категории 21-39 лет.

Меньше записей на вакцинацию от людей старше 80 лет — только 280. В то же время лидером по количеству желающих стал Киев — 109 276 жителей города зарегистрировались в системе, чтобы вакцинироваться.