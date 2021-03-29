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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Эпидемия в Украине может закончиться в мае — эпидемиолог назвала условия

Благодаря вакцинации и реальным карантинным мерам ситуацию с эпидемией коронавируса в Украине удастся стабилизировать, в лучшем случае, к концу мая.

Коронавирус, коронавірус, Covid-19

Об этом рассказала на брифинге эпидемиолог Наталья Виноград.

— Мы заходим в третью волну, как и Европа в целом. Ответ будет только тогда понятен, когда мы будет четко выполнять все меры, необходимые для сдерживания эпидемии, — отметила она.

По ее словам, сейчас в этом вопросе акцент на вакцинации, поскольку на сегодняшний день только 101 государство, включая Украину, начало иммунизацию населения, “однако это не будет решающим в борьбе с пандемией”.

— Тактикой, которая выбрана всеми государствами для борьбы с эпидемией, являются, прежде всего, карантинные мероприятия. Если мы введем реальные ограничительные меры, то в лучшем случае на конец мая стабилизирует ситуацию, поскольку по законам эпидемиологии прирост — это динамический процесс, и он требует определенного времени как на рост, так и на спад, — объяснила Виноград.

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В то же время в Минздраве прогнозируют значительное ухудшение эпидситуации в апреле. Количество новых случаев коронавируса за сутки может достичь отметки 25 тыс.

Однако вероятность введения общенационального локдауна пока не рассматривается.

Фото: Pixabay

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