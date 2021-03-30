По состоянию на 29 марта коронавирус в мире обнаружили у 126 890 643 жителей планеты. За сутки Covid-19 заболел еще 518 201 человек.
От осложнений, вызванных коронавирусом, погибли 2 778 619 людей. За последние сутки зафиксировали 8 923 летальных случая.
Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 16 место. Однако 462 824 374 человека уже сделали прививку против коронавируса.
Где больше всего заболели за день
- Бразилия — 85 948;
- США — 61 893;
- Индия — 68 020;
- Франция — 37 014;
- Польша — 16 973.
Где больше всего больных коронавирусом
- США — 29 921 599;
- Бразилия — 12 490 362;
- Индия — 12 039 644;
- Российская Федерация — 4 528 543;
- Франция — 4 472 071.
Страны с наибольшим количеством смертей
- США — 543 870;
- Бразилия — 310 550;
- Мексика — 201 429;
- Индия — 161 843;
- Великобритания — 126 592.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 1 652 409 случаев Covid-19. За последние сутки заболели 8 346 человек, в том числе 344 ребенка и 140 медработников. Госпитализация понадобилась 3 129 пациентам.
Во многих областях из-за коронавируса в Украине уже ввели карантин со строгими противоэпидемическими ограничениями из-за резкого увеличения заболеваемости.