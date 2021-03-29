Даже одна доза вакцины Pfizer или AstraZeneca эффективна на 62% для пожилых людей. Это может остановить заражения коронавирусом в домах престарелых.

Команда Лондонского университетского колледжа (UCL) изучила данные 10 000 людей, средний возраст которых — 86 лет.

— Наши данные свидетельствуют о том, что даже одна доза вакцины Pfizer или AstraZeneca эффективна для больных пожилых людей, — сказала доктор Мэдди Шротри с Университетского колледжа Лондона.

Исследование проанализировало данные результатов теста на коронавирус среди 10412 долгожителей. Группа проводила ежемесячные ПЦР-тесты на вирус, а также дополнительные целевые тесты на подозрение вспышки заболевания.

С 36352 тестов, проведенных в период с декабря 2020 до середины марта, 1335 были положительными. Сравнивая данные с количеством случаев перед вакцинацией, исследователи подсчитали, что обе вакцины эффективно предотвращали 56% инфекций через четыре недели, а до пяти недель — до 62%.

— Наши исследования показывают, что разовая доза дает эффект, который сохраняется от четырех недель до семи недель после вакцинации, — сказала доктор Лора Шалкросс, консультант по вопросам здравоохранения в Институте информатики UCL.

Как утверждают исследователи, даже одна доза Pfizer и AstraZeneca защищают от инфицирования в течение 4 недель на 56%, за пять недель защиту вырастет до 62%. Отмечается также, что вакцины, применяемые сегодня защищают и против британского штамма, который вызывает тяжелые формы заболевания.

С начала вакцинации в Украине привито 198 465 человек. Планировалось, что на первом этапе их будет 3 млн. Украина пока серьезно отстает от своего же плана вакцинации.