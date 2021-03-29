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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Опрос: 57% украинцев не хотят вакцинироваться от Covid-19

Более половины украинцев не доверяют вакцине и не собираются делать прививку от Covid-19. Это стало известно в ходе опроса Украинской социологической группой.

Коронавірус, вакцинація в Україні

Большинство граждан не верят, что вакцинация – эффективный способ остановить пандемию.

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— Лишь 34,5% считают, что прививки могут остановить распространение коронавируса. Почти четверть опрошенных (23%) не определились с ответом, — сказал директор компании Александр Левцун, — Только 31% хотят сделать прививку.

Главная причина отказа от вакцинации – недоверие к вакцине, которая используется сейчас. При этом каждый десятый человек, участвовавший в опросе, надеется на свой организм, который устоит перед коронавирусом.

Треть респондентов ждут другую вакцину или хотят получить подтверждение эффективности сегодняшней.

Источник: УНИАН

Фото: Depositphotos

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