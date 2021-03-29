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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Вспышка Covid-19 в больнице Херсона: 53 человека заболели, половина — врачи

В Херсонской областной клинической больнице зафиксирована вспышка Covid-19. Об этом СМИ сообщил директор Департамента здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко.

Лікарня

— 53 человека инфицированы COVID-19. Половина из них — врачи. Мы вывезли больных из нескольких отделений, — сказал Короленко.

Закрыть больницу полностью нельзя, ведь в ней есть такие отделения, которых нет в других медицинских учреждениях: ожоговое, кардиохирургия, нейрохирургия. Больных принимают “чистые отделения” в других больницах.

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В своем комментарии журналистам заместитель председателя ОГА Вадим Чабан сказал, что руководство больницы не сообщило о вспышке заболевания в Гоструда, главному санитарному врачу Херсонщины, как это нужно было сразу же сделать. И это вызывает ряд вопросов к администрации медзаведения.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, кто на самом деле болеет Covid-19 чаще всех.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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