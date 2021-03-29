Надежна и эффективна ли китайская вакцина, завезенная в Украину, рассказала во время брифинга МОЗ эпидемиолог, профессор Наталья Виноград.

Вопрос поставок вакцин сейчас является самой актуальной во всем мире. И то, что нам завезли китайскую вакцину, очень хорошо, считает специалист.

— По типу — это инактивированная вакцина, и поэтому ее преимущество в том, что там содержатся все 4 антигена, характерные для этого вируса, — сказала профессор Наталья Виноград. — Поэтому она будет влиять на иммунитет дольше и эффективнее.

Вакцина изготовлена ​​по традиционным технологиям знакомым нам производителем. До этого времени ни к одной вакцины этого производителя у нас не было претензий. Сейчас 14 стран мира используют CoronaVac. Турция вообще использует только одну вакцину — китайскую — и получила хорошие результаты.

Сначала все были смущены низкими показателями действенности, но уже сейчас вакцина показывает 76% эффективности, и препарат находится на переквалификации в ВОЗ.

— Еще одно преимущество вакцины от Sinovaс. Она выпускается в шприце. Одна доза — один шприц. Это очень удобно, — подчеркивает Наталья Виноград. — Можно исключить человеческий фактор — раз, второе — приехать в отдаленные села, к пожилым людям и вакцинировать их без труда.

Эта вакцина не требует дополнительных вложений по организации холодовой цепочки, не нужно переучивать персонал, что минимизирует ошибки.

Наталья Виноград с радостью сообщила, что ждала именно китайскую вакцину, потому прививаться будет только ею.

В Украину пришел британский штамм коронавируса, но существующие вакцины против него действенны.