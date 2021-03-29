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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Вакцинация от Covid-19 в Украине: за что стыдно министру Степанову

С начала вакцинации в Украине привито 198 465 человек. Планировалось, что на первом этапе их будет 3 млн.

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Вчера прививки получили  лишь 15858 человек, это почти 12 раз меньше, чем 25 марта, сообщил на своей официальной странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Завершил вакцинацию, то есть получил две дозы вакцины, — один.

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Раньше Министр подчеркивал, что Украина отстает от своего плана по вакцинированию населения в 1,8 раза. Главной причиной названа неудовлетворительная организация работы пунктов вакцинации. В некоторых местах вместо 23 пунктов открыто лишь 4. Степанов сказал, что ему стыдно слышать объяснения ответственных лиц.

А между тем коронавирус уверенно шагает по Украине: по состоянию на 29 марта в Украине зафиксировано 1 652 409 случаев коронавируса.

Источник: УНИАН

Фото: Pexels

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