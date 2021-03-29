Они ежедневно вместе с нами, без них, как без рук. Они — это вещи первой необходимости. Факти тижня составили свой рейтинг ежедневных помощников, которым уже давно пришло время сказать — прощайте.

Одна капля моющего средства отмоет до 20 тарелок. Чтобы смыть все фосфонаты с тарелок, надо их полоскать под проточной водой целых 20 секунд.

Выбирать стоит экологически чистые, они дорогие, но здоровье дороже. Следить чтобы на упаковке был состав продукта. Если есть фосфаты или ПАВ — выбросьте немедленно.

Обычная губка. Остатки пищи, и влага в придачу — это шикарный многоквартирный дом для размножения микробных семей, ее нужно менять каждые 5 дней.

Чтобы избежать тяжелых инфекционных заболеваний, новую доску для резки надо покупать каждые 12 месяцев.

Читайте Чем опасны моющие средства

Если у вас есть сковородка с антипригарным покрытием, которую вы купили до 2009 года — немедленно выбрасывайте, потому что это тефлон.

Однажды, американская домохозяйка оставила такую ​​сковороду на огне, пошла смотреть “магазин на диване” и забыла. Когда она вернулась на кухню, 4 ее попугая погибли.

Перфтороктановая кислота стала причиной такого пагубного воздействия. Она обладает токсичными и канцерогенными свойствами. В 2009 году решением судов запретили выпуск тефлона.

А вот что немедленно надо выбросить в помойку — так это эмалированные кастрюли. Они токсичны.

Еще большую опасность таит в себе посуда из алюминия. Потому что эти элементы аккумулируются в организме, и становятся причиной ряда тяжелых заболеваний.

Зубную щетку следует менять каждые 2-3 месяца. Более того, если вы болели, то эту щетку надо после болезни тоже заменить.

Трехлетняя подушка — это как бомба замедленного действия. И чем больше спать на такой, не меняя, тем быстрее произойдет взрыв. А вместе с ним в нашу жизнь придут аллергии, болезни глаз и даже астма.

Срок службы подушки — примерно 3 года. И это если ее регулярно чистить.

Вред от бытовой химии

Слишком частое использование бытовой химии в семьях с младенцами может привести к нарушению микрофлоры кишечника и способствовать развитию ожирения у детей, уверены ученые из Альбертского университета, сообщает Naked science.

Ученые проанализировали микрофлоры 757 детей в возрасте трех-четырех месяцев, а затем проследили за их весом в возрасте одного-трех лет.