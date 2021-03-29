В Украине циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса. Наиболее распространенным является патоген-основатель.

Об этом рассказала эпидемиолог Наталья Виноград во время пресс-конференции.

Для того, чтобы защищаться от распространения вируса в стране, важно понимать, откуда он происходит.

— Сейчас у нас есть занос вируса даже из африканских территорий, из многих европейских стран, что дает нам право пользоваться опытом тех стран, где они циркулируют и правильно оказывать помощь, — пояснила врач.

Она добавила, что в Украине есть британский штамм коронавируса, который значительно быстрее распространяется и поражает молодые возрастные группы.

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Еще одна проблема связана с тем, что от британского штамма выше летальность и не только в Украине.

Наталья Виноград отметила, что существующие вакцины эффективны против различных штаммов коронавируса.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировано 1 652 409 случаев коронавируса. За сутки заболели 8 346 человек, в том числе 140 медиков и 344 ребенка.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658) и Днепропетровской (647) областях.