PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

10 533 новых случая и 286 смертей: коронавирус в Украине 30 марта

По состоянию на 30 марта в Украине подтверждено 1 662 942 случая коронавируса. За сутки заболели 10 533 человека, в том числе 250 медиков и 367 детей.

коронавірус, карантин

В больницы были госпитализированы 2 597 пациентов.

Коронавирус в Украине 30 марта — статистика Минздрава

  • выздоровели 1 307 076 человек, в сутки — 3 576;
  • умерли 32 418 пациентов, в сутки — 286;
  • проведено тестирований 8 058 263, в сутки — 96 947.
Читайте
Локдауна не будет, пока нет коллапса системы здравоохранения - Ляшко

Распространение коронавируса в регионах

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (1 422), Львовской (961) и Киевской (934) областях.

14 433 человека вакцинировались от коронавируса, за весь период — 212 898.

  • г. Киев — 1422 случая/1 740 прививок;
  • Винницкая область — 426 случаев/640 прививок;
  • Волынская область — 232 случая/370 прививок;
  • Днепропетровская область — 464 случая/1 290 прививок;
  • Донецкая область — 503 случая/580 прививок;
  • Житомирская область — 169 случаев/700 прививок;
  • Закарпатская область — 187 случаев/440 прививок;
  • Запорожская область — 205 случаев/670 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 297 случаев/415 прививок;
  • Киевская область — 934 случая/550 прививок;
  • Кировоградская область — 59 случаев/420 прививок;
  • Луганская область — 220 случаев/330 прививок;
  • Львовская область — 961 случай/728 прививок;
  • Николаевская область — 287 случаев/330 прививок;
  • Одесская область — 721 случай/310 прививок;
  • Полтавская область — 490 случаев/840 прививок;
  • Ровенская область — 335 случаев/520 прививок;
  • Сумская область — 215 случаев/540 прививок;
  • Тернопольская область — 281 случай/440 прививок;
  • Харьковская область — 762 случая/380 прививок;
  • Херсонская область — 69 случаев/350 прививок;
  • Хмельницкая область — 511 случаев/430 прививок;
  • Черкасская область — 280 случаев/800 прививок;
  • Черновицкая область — 286 случаев/380 прививок;
  • Черниговская область — 217 случаев/240 прививок.

коронавірус в Україні 30 березня

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине препаратом Covishield стартовала 24 февраля. 22 марта начался второй этап вакцинации — прививки делают семейным врачам, работникам социальной сферы и людям старше 80 лет.

Накануне Украина получила китайскую вакцину CoronaVac от фармкомпании Sinovac. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка