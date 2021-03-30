По состоянию на 30 марта в Украине подтверждено 1 662 942 случая коронавируса. За сутки заболели 10 533 человека, в том числе 250 медиков и 367 детей.

В больницы были госпитализированы 2 597 пациентов.

Коронавирус в Украине 30 марта — статистика Минздрава

выздоровели 1 307 076 человек, в сутки — 3 576;

умерли 32 418 пациентов, в сутки — 286;

проведено тестирований 8 058 263, в сутки — 96 947.

Распространение коронавируса в регионах

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (1 422), Львовской (961) и Киевской (934) областях.

14 433 человека вакцинировались от коронавируса, за весь период — 212 898.

г. Киев — 1422 случая/1 740 прививок ;

; Винницкая область — 426 случаев/640 прививок;

Волынская область — 232 случая/370 прививок;

Днепропетровская область — 464 случая/1 290 прививок;

Донецкая область — 503 случая/580 прививок;

Житомирская область — 169 случаев/700 прививок;

Закарпатская область — 187 случаев/440 прививок;

Запорожская область — 205 случаев/670 прививок;

Ивано-Франковская область — 297 случаев/415 прививок;

Киевская область — 934 случая/550 прививок ;

; Кировоградская область — 59 случаев/420 прививок;

Луганская область — 220 случаев/330 прививок;

Львовская область — 961 случай/728 прививок ;

; Николаевская область — 287 случаев/330 прививок;

Одесская область — 721 случай/310 прививок ;

; Полтавская область — 490 случаев/840 прививок;

Ровенская область — 335 случаев/520 прививок;

Сумская область — 215 случаев/540 прививок;

Тернопольская область — 281 случай/440 прививок;

Харьковская область — 762 случая/380 прививок ;

; Херсонская область — 69 случаев/350 прививок;

Хмельницкая область — 511 случаев/430 прививок;

Черкасская область — 280 случаев/800 прививок;

Черновицкая область — 286 случаев/380 прививок;

Черниговская область — 217 случаев/240 прививок.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине препаратом Covishield стартовала 24 февраля. 22 марта начался второй этап вакцинации — прививки делают семейным врачам, работникам социальной сферы и людям старше 80 лет.

Накануне Украина получила китайскую вакцину CoronaVac от фармкомпании Sinovac. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.