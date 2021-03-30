По состоянию на 30 марта в Украине подтверждено 1 662 942 случая коронавируса. За сутки заболели 10 533 человека, в том числе 250 медиков и 367 детей.
В больницы были госпитализированы 2 597 пациентов.
Коронавирус в Украине 30 марта — статистика Минздрава
- выздоровели 1 307 076 человек, в сутки — 3 576;
- умерли 32 418 пациентов, в сутки — 286;
- проведено тестирований 8 058 263, в сутки — 96 947.
Распространение коронавируса в регионах
Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (1 422), Львовской (961) и Киевской (934) областях.
14 433 человека вакцинировались от коронавируса, за весь период — 212 898.
- г. Киев — 1422 случая/1 740 прививок;
- Винницкая область — 426 случаев/640 прививок;
- Волынская область — 232 случая/370 прививок;
- Днепропетровская область — 464 случая/1 290 прививок;
- Донецкая область — 503 случая/580 прививок;
- Житомирская область — 169 случаев/700 прививок;
- Закарпатская область — 187 случаев/440 прививок;
- Запорожская область — 205 случаев/670 прививок;
- Ивано-Франковская область — 297 случаев/415 прививок;
- Киевская область — 934 случая/550 прививок;
- Кировоградская область — 59 случаев/420 прививок;
- Луганская область — 220 случаев/330 прививок;
- Львовская область — 961 случай/728 прививок;
- Николаевская область — 287 случаев/330 прививок;
- Одесская область — 721 случай/310 прививок;
- Полтавская область — 490 случаев/840 прививок;
- Ровенская область — 335 случаев/520 прививок;
- Сумская область — 215 случаев/540 прививок;
- Тернопольская область — 281 случай/440 прививок;
- Харьковская область — 762 случая/380 прививок;
- Херсонская область — 69 случаев/350 прививок;
- Хмельницкая область — 511 случаев/430 прививок;
- Черкасская область — 280 случаев/800 прививок;
- Черновицкая область — 286 случаев/380 прививок;
- Черниговская область — 217 случаев/240 прививок.
Вакцинация в Украине
Кампания по вакцинации населения в Украине препаратом Covishield стартовала 24 февраля. 22 марта начался второй этап вакцинации — прививки делают семейным врачам, работникам социальной сферы и людям старше 80 лет.
Накануне Украина получила китайскую вакцину CoronaVac от фармкомпании Sinovac. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.