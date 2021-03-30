Ученые считают, что вакцины против коронавируса первого поколения уже через год могу быть неэффективными в борьбе с вирусом. В связи с этим необходимо будет разрабатывать модифицированные составы веществ.

Такое мнение высказало большинство специалистов в рамках опроса People’s Vaccine Alliance, в нем принимали участие 77 ученых из 28 стран.

Причиной того, что вакцины утратят свою эффективность, является появление новых штаммов коронавируса.

Две трети специалистов заявили, что вакцины будут оставаться эффективными около года, треть считает, что речь идет о девяти месяцах или меньшем сроке.

При этом небольшие масштабы вакцинации от коронавируса в мире увеличивают вероятность возникновения новых разновидностей коронавируса, которые будут более устойчивы к вакцинам.

Вакцинация против коронавируса

В мире сейчас проходит массовая иммунизация населения против коронавируса.

Однако возникают новые штаммы. Разработчики некоторых вакцин заявляют, что их вещества будут эффективными и против мутаций.

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Источник: The Guardian