В Киеве женщине с аномальным маточным кровотечением отказали в госпитализации из-за того, что у нее был коронавирус.

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады Украины по правам человека Ирина Суслова в социальных сетях. Врачи одной из столичных клиник аргументировали свой отказ тем, что у женщины Covid-19.

— В полубессознательном состоянии она истекала кровью и просила врачей о помощи. “В городе карантин — ничем не можем помочь”, — именно так сказали нашей подруге с диагнозом аномальная маточное кровотечение в одной из столичных клиник днями и отказали в госпитализации! — рассказала Суслова.

По ее словам, женщину посреди ночи выставили на улицу и предложили вызвать такси, не оказав помощи и не выслушав.

Суслова отметила, что врачи, которые работают с женщинами больными коронавирусом, должны учитывать противопоказания. Поскольку определенные препараты, помогающие в борьбе с заболеванием, имеют побочные эффекты и могут вызвать аномальное маточное кровотечение.

— Ни одна из стран не была готова к пандемии. Все мы сейчас еще учимся жить в новых условиях и бороться с ранее незнакомыми вызовами. Однако важно оставаться людьми и профессионалами. Каждый человек, который обращается в больницу за помощью, — должен ее получить! И карантин здесь не оправдание, — добавила она.

Сейчас большинство гинекологических отделений в киевских больницах на период карантина закрыты или перепрофилированы для больных коронавирусом.

Больницы Укрзализныци не принимают больных Covid-19

Больницам Укрзализныци выделили на лечение больных с коронавирусом 60 млн грн, однако они не принимают таких пациентов.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что с понедельника в этих больницах работает аудит Национальной службы здоровья Украины по проверке использования средств.

Подробнее о том, почему больницы Укрзализныци не принимают больных Covid-19 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ирина Суслова