Канада приостановила использование вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca для людей до 55 лет из-за опасений относительно возникновения тромбов.

– Существует значительная неопределенность по поводу преимуществ вакцины AstraZeneca для взрослых до 55 лет, – говорит заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс.

По ее словам, рекомендации обновлены после данных из Европы, где риск образования тромбов сейчас потенциально может достигать одного на 100 тыс., что значительно превышает риск на 1 млн.

Шелли Дикс отмечает: большинство пациентов в Европе, у которых после вакцинации AstraZeneca образовался редкий сгусток крови, – это женщины в возрасте до 55 лет. Уровень смертности среди тех, у кого возникают тромбы, достигает 40%.

Представитель рабочей группы по реализации вакцин в Манитобе Джосс Реймер говорит, что редкий тип тромба обычно может возникнуть между четвертым и 20 днем ​​после вакцинации, и симптомами может быть инсульт или инфаркт.

– Однако мы все еще считаем, что преимущества для любого возраста превышают риски. Но я хочу видеть больше данных из Европы, чтобы проанализировать их, – сказал Реймер.

В то же время в департамент здравоохранения Канады не поступало никаких сообщений об образовании тромбов после вакцинации в стране, а главный медицинский советник учреждения Суприя Шарма все еще считает, что польза вакцины превышает риски.

Ожидается, что 31 марта Канада получит 1,5 млн доз AstraZeneca из США.

Регуляторные органы страны одобрили вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Канада сделала большие ставки на Pfizer и Moderna, заказав 76 млн доз и 44 млн соответственно. AstraZeneca заказали 20 млн.

В марте Канада получила из Индии первую партию AstraZeneca – 500 тыс. доз. Из 194 500 доз пока остается около 10 тыс. Срок их действия истекает 2 апреля.

Когда Канада получит свою первую партию Johnson&Johnson пока неизвестно.

В Канаде расширили инструкцию к AstraZeneca

25 марта в Канаде расширили инструкцию к AstraZeneca (Covishield), добавив информацию об осложнениях после иммунизации – формировании сгустков крови в организме человека.

В то же время уточняется, что такие последствия фиксировались очень редко.

Жителей страны продолжают уверять, что вакцина этого производства является безопасной и эффективной в борьбе с коронавирусом.

В Канаде используют препарат AstraZeneca индийского производства, как и в Украине.