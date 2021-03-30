По состоянию на утро 30 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 422 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболело 161 191 человек.
Накануне в городе диагноз подтвердили 402 лицам.
За прошедшие сутки заболело:
- 830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
- 523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет,
- 37 девочек от 1 до 17 лет,
- 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет
Не смогли преодолеть болезнь 33 человека, за все время пандемии – 3 367.
В больницы были госпитализированы 165 киевлян. Кроме того, в лечебные учреждения попали 540 человек с подозрением на Covid-19 и пневмонию.
Выздоровели состоянию на 30 марта 461 человек (за время пандемии – 105 579).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (316), Днепровском (282) и Дарницком (179) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.