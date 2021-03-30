По состоянию на утро 30 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 422 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболело 161 191 человек.

Накануне в городе диагноз подтвердили 402 лицам.

За прошедшие сутки заболело:

830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,

523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет,

37 девочек от 1 до 17 лет,

32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет

Не смогли преодолеть болезнь 33 человека, за все время пандемии – 3 367.

В больницы были госпитализированы 165 киевлян. Кроме того, в лечебные учреждения попали 540 человек с подозрением на Covid-19 и пневмонию.

Выздоровели состоянию на 30 марта 461 человек (за время пандемии – 105 579).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (316), Днепровском (282) и Дарницком (179) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: