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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

На тысячу больше, чем накануне: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на утро 30 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 422 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболело 161 191 человек.

Карантин

Накануне в городе диагноз подтвердили 402 лицам.

За прошедшие сутки заболело:

  • 830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
  • 523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет,
  • 37 девочек от 1 до 17 лет,
  • 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет

Не смогли преодолеть болезнь 33 человека, за все время пандемии – 3 367.

В больницы были госпитализированы 165 киевлян. Кроме того, в лечебные учреждения попали 540 человек с подозрением на Covid-19 и пневмонию.

Выздоровели состоянию на 30 марта 461 человек (за время пандемии – 105 579).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (316), Днепровском (282) и Дарницком (179) районах.

статистика коронавірусу_Київ_30.03.2021

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

    • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
    • соблюдать дистанцию в людных местах;
    • не трогать лицо руками;
    • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
    • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Pexels

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