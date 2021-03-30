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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Названы самые эффективные вакцины от коронавируса — исследования

Вакцины Moderna и Pfizer против Covid-19 в реальных условиях доказали свою 90% эффективность. Две дозы любой из этих вакцин через две недели после введения эффективны на 90%. Одна доза через такой же срок эффективна на 80%.

Названы самые эффективные вакцины от коронавируса — исследования

Эти данные получены в ходе клинического исследования, проведенного в США с участием 4 тыс. добровольцев. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

Предыдущие исследования уже показали, что действие вакцин начинается почти сразу после первой дозы.

Были сомнения относительно действия этих вакцин на различные штаммы коронавируса. И исследования показывают, что они обеспечивают защиту от различных штаммов коронавируса, которые циркулируют с 14 декабря 2020 по 13 марта 2021 года.

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Среди полностью вакцинированных было зафиксировано 0,04 заражений на 1000 человек в день. Среди тех, кто получил одну дозу — 0,19 случаев на 1000 человек в день.

У невакцинированных  было 1,38 инфицирования на 1000 человеко-дней.

В CDC подтвердили, что у людей начинает развиваться иммунитет к COVID-19 через две недели после первой дозы вакцины. Но наибольшую защиту имеют те, кто получил две инъекции.

Напомним, Moderna и Pfizer это так называемые генетические вакцины, содержащие генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19.

Украина ожидает вакцины Pfizer до 15 апреля. О поставках Moderna речи пока не идет.

Источник: CDC

Фото: Dreamstime

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