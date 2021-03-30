Транспорт в режиме спецперевозок во Львове, выздоровление самой старшей пациентки Украины и протесты против карантина в Румынии — Факты ICTV собрали главные новости о Covid-19 за 30 марта.

Во Львове срочно усиливают карантин и продолжают до 12 апреля, сообщил мэр города Андрей Садовый.

Согласно новым ограничениями, общественный транспорт переходит в режим спецперевозок, а льготный проезд отменяется для всех групп населения.

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп, а школьники будут учиться дистанционно.

Непродовольственные магазины будут работать только по предварительному заказу на вынос, а непродовольственные и смешанные рынки должны закрыться.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине должны быть развернуты более 4 тыс. пунктов прививки, хотя пока что работает только 1 201.

— Наша стратегическая цель — это коллективный иммунитет и прививки для всех желающих в течение календарного года. Поэтому мы должны обеспечить бесплатный доступ к вакцинам, — отметил Степанов.

В Черновцах от коронавируса выздоровела 100-летняя пациентка, которая получала кислородную дотацию.

— Мы сами целым коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за нее рады, и она сама очень радостно восприняла день выписки, — рассказала старший врач ковидного отделения больницы №1 Елена Крапивина.

Коронавирус в мире

С сегодняшнего дня в Польше вступают в силу более жесткие условия для въезда на территорию страны.

Для прибывающих из стран шенгенской зоны обязателен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до въезда, или карантин.

Туристам из стран вне шенгенской зоны нужно делать тест в Польше.

В Румынии продолжаются протесты против возвращения к строгим ограничениям, среди которых — комендантский час.

Больше всего митингующих — в Бухаресте, организатором протестов является правая партия, которая с начала пандемии выступала против ограничений.

По данным ВОЗ, 76% прививок от коронавируса были сделаны в 10 самых богатых странах мира.

По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса, ВОЗ обеспокоена таким распределением препарата от Covid-19.

Вакцинация в Украине

Второй этап иммунизации населения от коронавируса в Украине начался 22 марта, в ходе него прививки получат семейные врачи, социальные работники и лица старше 80 лет.

За последние сутки вакцинировали 14 433 человека, всего с начала вакцинации — 212 898 человек.