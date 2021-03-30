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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Скрыли “побочки”: фармкомпанию оштрафовали на миллионы евро из-за гибели сотен людей

Суд Франции оштрафовал одну из крупнейших фармацевтических компаний страны Servier на €2,7 млн, признав ее виновной в обмане и непредумышленном убийстве из-за лекарств против диабета Mediator, которые привели к смерти около 2 тыс. человек.

Servier компанія

По решению суда, компания скрыла потенциально смертельные побочные эффекты. Кроме того, к четырем годам тюремного заключения условно осудили бывшего исполнительного директора Servier Жана-Филиппа Сета, а французское агентство по лекарственным средствам было оштрафовано на €303 тыс.

Препарат Mediator зарегистрировали как средство для лечения диабета. Он также предназначался для подавления аппетита, чтобы помочь людям похудеть, ведь препарат содержал активное вещество — Benfluorex.

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Лекарства продавали в течение 33 лет. Впервые внимание к побочным эффектам привлекла врач Ирен Фрашон в 2007 году. Она опубликовала масштабное исследование о негативном влиянии препарата на сердечно-сосудистую систему. В 2009 году препарат отозвали с рынка.

Впоследствии министерство здравоохранения Франции сообщило, что препарат Mediator вызывает повреждения сердечного клапана, в результате чего погибли не менее 500 человек. Однако издание The Guardian ссылается на другие исследования, где количество погибших достигает двух тысяч. А еще тысячи пациентов, принимавших этот препарат, получили серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы.

— Несмотря на то, что они знали о рисках, которым подвергали людей на протяжении многих лет, компания Servier никогда не принимала необходимые меры и поэтому виновна в обмане, — заявила председатель уголовного суда Сильви Даунис.

Побочные реакции от вакцины против Covid-19

За месяц вакцинации от коронавируса в Украине препаратом AstraZeneca/Covishield 689 человек пожаловались на побочные реакции.

Сейчас более 200 тыс. украинцев получили прививки от коронавируса. Процент жалоб на неблагоприятные события после иммунизации составил 0,35%.

Подробнее о побочных реакциях после вакцинации от Covid-19 читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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