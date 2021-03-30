За последние сутки в Украине сделали 14 433 прививки от коронавируса. Со дня старта вакцинации привито более 200 тыс. человек. Двое прошли полный курс – получили 2 укола.

Для сравнения, в Польше по две дозы вакцины от коронавируса получили более чем 1,5 млн. человек, а первую прививку — более 2,8 млн. И они готовы увеличить количество вакцинируемых в 3 раза, была бы вакцина.

О том, почему вакцинация в Украине если не провалена, то проходит “со скрипом”, можно ли в условиях дефицита вакцин прививаться разными препаратами и о многом другом Фактам ICTV рассказала Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины и экс-заместитель главного санитарного врача Украины.

— Да, по сравнению с другими европейскими странами у нас вакцинация идет очень медленными темпами. Очень,- констатировала Людмила Мухарская. — Но, с другой стороны, это можно объяснить.

Во-первых, приоритетность, когда прививают в первую очередь определенные категории населения, а не всех желающих. Приоритетность правильна, когда есть достаточное количество доз. Когда же их не хватает, приходится искать выход из ситуации. Что также замедляет ход иммунизации.

Нет выбора вакцины

Да, хорошо, что остатки доз (во флаконе, как мы помним, 10 доз) не утилизируют, а отдают другим. В частности публичным лицам. Но не всегда народные депутаты, активисты и звезды шоу-бизнеса имеют такой авторитет, что могут своим примером убедить в необходимости вакцинации. Если бы стали приглашать людей из очереди, то дело пошло бы быстрее.

— И третье – у граждан нет выбора, — сказала эпидемиолог. — Все должны прививаться той вакциной, которая есть, но многие ее не хотят и ждут поставок других вакцин. Это также тормозит процесс. Если вакцина появится в частных клиниках, то многие пойдут туда, заплатят деньги и получат прививку. Что явно ускорит ход вакцинации.

Эффективность вакцины

И еще одно — недоверие граждан Украины к власти, по словам Людмилы Мухарской, фейки, распускаемые многими ресурсами, также делают свое дело. Взять хотя бы эффективность вакцин. Все хотели, чтобы в страну пришли вакцины с показателями эффективности не менее 95%. А закупили вакцину, эффективную на 79%. Китайская – еще ниже 60-70%. Как сориентироваться рядовому гражданину, стоит ли подставлять свое плечо для укола от коронавируса или нет?

— Нужно четко понимать, какой процент эффективности мы имеем в виду: к тяжелым формам болезни или к инфицированию, — говорит Людмила Мухарская. — Мы не ставим уже под сомнение вакцину против гриппа, хотя ее эффективность — 30-60%. С такими показателями инфицирование возможно. Но мы точно знаем, что она на 100% обезопасит от тяжелых форм болезни. Поэтому эффективность вакцины от Covid-19 в 60-70% — это показатель, который признает ВОЗ, и на него нужно ориентироваться.

Две дозы разными вакцинами

После отказа Индии экспортировать свою вакцину в Украину уже поступил препарат из Китая. Он 10 дней будет “на карантине”. К слову, индийскую вакцину запустили в ход, можно сказать, с трапа самолета. Почему?

— У меня тоже возник вопрос, почему индийскую вакцину стали применять сразу же, а китайскую отправили на дополнительные лабораторные исследования. Но так решил регулятор, который регистрирует вакцину в Украине, — объяснила Мухарская.

Теперь мы плавно перешли к вопросу, как же будут вакцинировать людей дальше. Одна вакцина заканчивается, а другая “начинается”. Можно ли прививаться разными вакцинами?

— Эксперты говорят, что разными вакцинами прививаться нельзя. Может быть, возможно взять ту же вакцину другого производителя, — говорит Людмила Мухарская. — Но настолько разнотипными, как индийская (векторная) и китайская (инактивированная) – невозможно.

Ну и правда, какой же производитель возьмет на себя ответственность в случае возникновения проблем со здоровьем, если человека привьют еще раз не его препаратом.

Антитела и побочные реакции

Возвращаясь к медленному темпу вакцинации, мы затронули вопрос о необходимости прививаться людям, переболевшим Covid-19 и имеющим антитела к нему. Так нужно ли прививаться им?

— Все еще недоисследовано, — сказала врач-эпидемиолог. — Опять же, если в инструкции прописан вариант, что людям, имеющим антитела, нужно прививаться, то нужно. Другое дело, что сейчас они имеют защиту от коронавируса, и если по прошествии некоторого времени она ослабнет, тогда позже и стоит делать прививку и продлить защиту. Многие так рассуждают: я имею антитела, и незачем сейчас забирать вакцину, которая поможет другому. Однако нужно помнить, что вирус мутирует, уже есть другие штаммы коронавируса в Украине. Действующие вакцины работают против них. Поэтому каждый решает сам.

А вот за людей, страдающих тяжелыми недугами сердечно-сосудистой системы, решение принимает лечащий врач. Только он может оценить состояние больного и советовать, вакцинироваться или нет. Но, как известно, именно страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний люди входят в группу риска и должны быть привиты в первую очередь.

Что касается побочных реакций на прививку, они были, есть и будут. И как утверждает Людмила Мухарская, соотношение имеющих “побочку” и не имеющих среди привитых — нормальное. Ничего экстраординарного нет.

— То, что 2 человека умерли после получения дозы вакцины, скорее всего, совпадение во времени с другими процессами в организме, — считает Людмила Мухарская.

Отложить прививку как первый, так и второй раз может острое течение ОРЗ и гриппа, которые никто не отменял в период пандемии коронавируса. Однако беспрецедентные методы защиты, применяемые сейчас, значительно снизили их количество. После выздоровления можно смело идти в пункт вакцинации от Covid-19.

Напомним, что ранее Факты ICTV писали о самых эффективных вакцинах от коронавирусной инфекции. Доказано, что Moderna и Pfizer на 90% защищают от заражения.