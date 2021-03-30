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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Что мешает вакцинации в Украине: отсутствие выбора, фейки и недоверие — мнение эпидемиолога

За последние сутки в Украине сделали 14 433 прививки от коронавируса. Со дня старта вакцинации  привито более 200 тыс. человек. Двое прошли полный курс – получили 2 укола.

прививка

Для сравнения, в Польше по две дозы вакцины от коронавируса получили более чем 1,5 млн. человек, а первую прививку — более 2,8 млн. И они готовы увеличить количество вакцинируемых в 3 раза, была бы вакцина.

О том, почему вакцинация в Украине если не провалена, то проходит “со скрипом”, можно ли в условиях дефицита вакцин прививаться разными препаратами и о многом другом Фактам ICTV рассказала Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины и экс-заместитель главного санитарного врача Украины.

— Да, по сравнению с другими европейскими странами у нас вакцинация идет очень медленными темпами. Очень,-  констатировала Людмила Мухарская. —  Но, с другой стороны, это можно объяснить.

Во-первых, приоритетность, когда прививают в первую очередь определенные категории населения, а не всех желающих. Приоритетность правильна, когда есть достаточное количество доз. Когда же их не хватает, приходится искать выход из ситуации. Что также замедляет ход иммунизации.

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Нет выбора вакцины

Да, хорошо, что остатки доз (во флаконе, как мы помним, 10 доз) не утилизируют, а отдают другим. В частности публичным лицам. Но не всегда народные депутаты, активисты и звезды шоу-бизнеса имеют такой авторитет, что могут своим примером убедить в необходимости вакцинации. Если бы стали приглашать людей из очереди, то дело пошло бы быстрее.

— И третье – у граждан нет выбора, — сказала эпидемиолог. — Все должны прививаться той вакциной, которая есть, но многие ее не хотят и ждут поставок других  вакцин. Это также тормозит процесс. Если вакцина появится в частных клиниках, то многие пойдут туда, заплатят деньги и получат прививку. Что явно ускорит ход вакцинации.

Эффективность вакцины

И еще одно — недоверие граждан Украины к власти, по словам Людмилы Мухарской, фейки, распускаемые многими ресурсами, также делают свое дело. Взять хотя бы эффективность вакцин. Все хотели, чтобы в страну пришли вакцины с показателями эффективности не менее 95%. А закупили вакцину, эффективную на 79%. Китайская – еще ниже 60-70%. Как сориентироваться рядовому гражданину, стоит ли подставлять свое плечо для укола от коронавируса или нет?

— Нужно четко понимать, какой процент эффективности мы имеем в виду: к тяжелым формам болезни или к инфицированию, — говорит Людмила Мухарская. — Мы не ставим уже под сомнение вакцину против гриппа, хотя ее эффективность — 30-60%. С такими показателями инфицирование возможно. Но мы точно знаем, что она на 100% обезопасит от тяжелых форм болезни. Поэтому эффективность вакцины от Covid-19 в 60-70% — это показатель, который признает ВОЗ, и на него нужно ориентироваться.

Две дозы разными вакцинами

После отказа Индии экспортировать свою вакцину в Украину уже поступил препарат из Китая. Он 10 дней будет “на карантине”. К слову, индийскую вакцину запустили в ход, можно сказать, с трапа самолета. Почему?

— У меня тоже возник вопрос, почему индийскую вакцину стали применять сразу же, а китайскую отправили на дополнительные лабораторные исследования. Но так решил регулятор, который регистрирует вакцину в Украине, — объяснила Мухарская.

Теперь мы плавно перешли к вопросу, как же будут вакцинировать людей дальше. Одна вакцина заканчивается, а другая “начинается”. Можно ли прививаться разными вакцинами?

— Эксперты говорят, что разными вакцинами прививаться нельзя. Может быть, возможно взять ту же вакцину другого производителя, — говорит Людмила Мухарская. — Но настолько разнотипными, как индийская (векторная) и китайская (инактивированная) – невозможно.

Ну и правда, какой же производитель возьмет на себя ответственность в случае возникновения проблем со здоровьем, если человека привьют еще раз не его препаратом.

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Антитела и побочные реакции

Возвращаясь к медленному темпу вакцинации, мы затронули вопрос о необходимости прививаться людям, переболевшим Covid-19 и имеющим антитела к нему. Так нужно ли прививаться им?

— Все еще недоисследовано, — сказала врач-эпидемиолог. — Опять же, если в инструкции прописан вариант, что людям, имеющим антитела, нужно прививаться, то нужно. Другое дело, что сейчас они имеют защиту от коронавируса, и если по прошествии некоторого времени она ослабнет, тогда позже и стоит делать прививку и продлить защиту. Многие так рассуждают: я имею антитела, и незачем сейчас забирать вакцину, которая поможет другому. Однако нужно помнить, что вирус мутирует, уже есть другие штаммы коронавируса в Украине. Действующие вакцины работают против них. Поэтому каждый решает сам.

А вот за людей, страдающих тяжелыми недугами сердечно-сосудистой системы, решение принимает лечащий врач. Только он может оценить состояние больного и советовать, вакцинироваться или нет. Но, как известно, именно страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний люди входят в группу риска и должны быть привиты в первую очередь.

Что касается побочных реакций на прививку, они были, есть и будут. И как утверждает Людмила Мухарская, соотношение имеющих “побочку” и не имеющих среди привитых — нормальное. Ничего экстраординарного нет.

— То, что 2 человека умерли после получения дозы вакцины, скорее всего, совпадение во времени с другими процессами в организме, — считает Людмила Мухарская.

Отложить прививку как первый, так и второй раз может острое течение ОРЗ и гриппа, которые никто не отменял в период пандемии коронавируса. Однако беспрецедентные методы защиты, применяемые сейчас, значительно снизили их количество. После выздоровления можно смело идти в пункт вакцинации от Covid-19.

Напомним, что ранее Факты ICTV писали о самых эффективных вакцинах от коронавирусной инфекции. Доказано, что Moderna и Pfizer на 90% защищают от заражения.

Фото: Depositphotos

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