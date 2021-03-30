В Черновцах от коронавируса выздоровела 100-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее пневмонию, поэтому она получала кислородную дотацию.

В семье пациентки Марии Тихоновны на Covid-19 заболели все. Женщина сначала лечилась дома, но когда состояние ухудшилось, то обратилась в больницу.

— Ее состояние было средней тяжести, с 30% поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью, — рассказала старший врач ковидного отделения больницы №1 Елена Крапивина.

Пациентка имела сопутствующие болезни. За ней ухаживали круглосуточно медики больницы, а также родственники пациентки, которые лечились в этом же медучреждении.

Однако ей удалось выздороветь — УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление. Сейчас у женщины отрицательный ПЦР-тест.

Врачи отметили, что женщина ранее работала в этой больнице медсестрой и впервые в жизни попала на больничную койку.

— Мы сами целым коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за нее рады, и она сама очень радостно восприняла день выписки, — отметила врач.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 марта в Украине подтверждено 1 662 942 случая коронавируса. За сутки заболели 10 533 человека, в том числе 250 медиков и 367 детей. В то же время за 24 часа от Covid-19 выздоровели 3 576, а умерли — 286.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (1 422), Львовской (961) и Киевской (934) областях.

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Источник: ІА АСС