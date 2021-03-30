90% жителей США получат прививки против коронавируса до 19 апреля. Остальных 10% должны вакцинировать не позднее 1 мая.

Чтобы достичь таких показателей, по мнению президента США Джо Байдена, расстояние до ближайшего пункта вакцинации для каждого американца не должно превышать 8 км.

Поэтому в течение следующих трех недель количество мест для иммунизации увеличат с 17 тыс. до 40 тыс.

Также создадут 12 дополнительных федеральных мест массовой вакцинации.

– Кроме того, через Министерство здравоохранения и социальные службы я направляю миллионы долларов для подвозки к местам вакцинации пожилых людей и людей с инвалидностью. Мы не можем позволить, чтобы транспортировка помешала вакцинации этой категории американцев, – убежден Джо Байден.

Паспорта Covid-вакцинации в Нью-Йорке

27 марта Нью-Йорк стал первым городом США, где ввели так называемые паспорта вакцинации против коронавируса.

Благодаря этим документам, люди, которые сделали прививку от Covid-19, смогут беспрепятственно участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по стране.

Данные о вакцинации гражданина или об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном недавно, будут содержаться в специальном приложении Excelsior Pass.

Подробнее о паспортах Covid-вакцинации в Нью-Йорке читайте в материале Фактов ICTV.