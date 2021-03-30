В Украине состоянию на 30 марта открыт 1 201 пункт вакцинации. Всего их будет более 4 тыс.

– Наша стратегическая цель – это коллективный иммунитет и иммунизация всех желающих в течение календарного года. Поэтому мы должны обеспечить бесплатный доступ к вакцинам, – отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, сейчас Украина имеет договоренности и контракты на более 22 млн вакцин. Речь идет о препаратах от AstraZeneca, Pfizer, NovaVax, Sinovac.

В Украине прививки против коронавируса получают военнослужащие, медики первичного звена, а также люди старше 80 лет.

В ближайшее время должны начать вакцинировать социальных работников.

Отставание от плана вакцинации

По состоянию на 30 марта в Украине вакцинировали против коронавируса 212 898 человек. Однако планировалось, что на первом этапе сделают 3 млн прививок.

Украина отстает от плана по вакцинации населения в 1,8 раза.

Главной причиной названа неудовлетворительная организация работы пунктов вакцинации.

Министр здравоохранения Максим Степанов признался, что ему стыдно слышать объяснения ответственных лиц по этому поводу.

Фото: КГГА