В Украине состоянию на 30 марта открыт 1 201 пункт вакцинации. Всего их будет более 4 тыс.
– Наша стратегическая цель – это коллективный иммунитет и иммунизация всех желающих в течение календарного года. Поэтому мы должны обеспечить бесплатный доступ к вакцинам, – отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, сейчас Украина имеет договоренности и контракты на более 22 млн вакцин. Речь идет о препаратах от AstraZeneca, Pfizer, NovaVax, Sinovac.
В Украине прививки против коронавируса получают военнослужащие, медики первичного звена, а также люди старше 80 лет.
В ближайшее время должны начать вакцинировать социальных работников.
Отставание от плана вакцинации
По состоянию на 30 марта в Украине вакцинировали против коронавируса 212 898 человек. Однако планировалось, что на первом этапе сделают 3 млн прививок.
Украина отстает от плана по вакцинации населения в 1,8 раза.
Главной причиной названа неудовлетворительная организация работы пунктов вакцинации.
Министр здравоохранения Максим Степанов признался, что ему стыдно слышать объяснения ответственных лиц по этому поводу.
Фото: КГГА