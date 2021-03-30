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Лариса Божко |

Вакцина AstraZeneca теперь называется иначе

Вакцина AstraZeneca получила новое имя. Теперь она называется Vaxzevria, сообщает пресс-служба Агентства по медицинским продуктам Швеции.

вакцина AstraZeneca

Раньше вакцина компании AstraZeneca называлась “Вакцина от COVID-19 AstraZeneca”.

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В сообщении говорится, что кроме названия, маркировки и упаковки в вакцине не изменится ничего.

Что известно о вакцине AstraZeneca

Ее рекомендуют людям з сопутствующими заболеваниями, которые являются факторами риска при Covid-19 (ожирение, дибает). Вакцину можно предложить тем, кто переболел коронавирусной инфекцией. Показана вакцина женщинам, которые кормят грудью.

Две версии этой вакцины производства AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и Serum Institute of India были включены ВОЗ в перечень вакцин, одобренных к применению в условиях чрезвычайной ситуации.

В Украине применяют препарат Covishield (индийское торговое название вакцины AstraZeneca/Oxford).

Источник: ЛІГА.net

Фото: Depositphotos

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