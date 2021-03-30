С 1 апреля в Украине заработает обновленная программа медицинских гарантий, благодаря чему для украинцев некоторые стоматологические услуги будут бесплатными.

Согласно обновленному тарифу, программа медицинских гарантий для взрослых будет покрывать срочную стоматологическую помощь, то есть снятие острой боли и лечение случаев, угрожающих жизни.

Для детей до 18 лет полностью покрывается плановая детская стоматология. Но протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги не входят в гарантированный пакет.

Перечень бесплатных стоматологических услуг с 1 апреля:

первичный осмотр пациента с оценкой состояния стоматологического здоровья, в соответствии с подходами ВОЗ;

неотложная стоматологическая помощь детям и взрослым;

оказание плановой стоматологической помощи детям (кроме ортодонтических процедур и протезирования);

инструментальные исследования в пределах неотложной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям;

организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учеников общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет, в соответствии с действующим законодательством;

своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;

оказание неотложной медицинской помощи пациентам, вызов бригады экстренной (скорой) медицинской помощи при необходимости и оказание неотложной медицинской помощи до ее прибытия.

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Тариф на медицинские услуги стоматологической медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет 116 грн.

Также с 1 апреля в Украине начинает действовать программа медицинских гарантий, по которой пациенты смогут обратиться к ряду врачей без направления.

К каким врачам можно обратиться без направления — читайте на Фактах ICTV.

Источник: НСЗУ