Менее чем за год человечество должно изготовить новые вакцины от коронавируса до того, как препараты первого поколения станут неэффективными.

Об этом свидетельствует опрос эпидемиологов, вирусологов и специалистов по инфекционным болезням, которое провело издание The Guardian. С 77 ученых из 28 стран мира почти треть высказалась, что имеющиеся вакцины от Covid-19 еще будут эффективными в течение девяти месяцев, а то и меньше.

Низкие темпы вакцинации во многих странах повышают вероятность появления новых устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса, с этим согласны 88% респондентов.

— Новые мутации возникают ежедневно. Иногда они находят нишу, которая делает их более пригодными, чем их предшественники. Эти счастливые варианты могли более эффективно передавать и потенциально избежать иммунных реакций на предыдущие штаммы, — сказал доцент кафедры эпидемиологии в Йельском университете, Грегг Гонславс.

Кроме того, есть сомнения что новые поколения вакцин будут доступны для бедных стран, ведь изготовление этого типа препаратов будет обходиться дороже и потребует относительно обременительных температурных условий хранения.

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Вакцинация в Украине

По состоянию на 30 марта в Украине от коронавируса вакцинировали 14 433 человек. С начала кампании первую прививку получили уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.

Больше прививок в сутки сделали в Киеве (1 740). В лист ожидания вакцинации от Covid-19 уже записались 371 406 человек.

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