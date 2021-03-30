PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Угроза новых штаммов коронавируса: у человечества есть год на создание вакцины

Менее чем за год человечество должно изготовить новые вакцины от коронавируса до того, как препараты первого поколения станут неэффективными.

вакцина

Об этом свидетельствует опрос эпидемиологов, вирусологов и специалистов по инфекционным болезням, которое провело издание The Guardian. С 77 ученых из 28 стран мира почти треть высказалась, что имеющиеся вакцины от Covid-19 еще будут эффективными в течение девяти месяцев, а то и меньше.

Низкие темпы вакцинации во многих странах повышают вероятность появления новых устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса, с этим согласны 88% респондентов.

— Новые мутации возникают ежедневно. Иногда они находят нишу, которая делает их более пригодными, чем их предшественники. Эти счастливые варианты могли более эффективно передавать и потенциально избежать иммунных реакций на предыдущие штаммы, — сказал доцент кафедры эпидемиологии в Йельском университете, Грегг Гонславс.

Кроме того, есть сомнения что новые поколения вакцин будут доступны для бедных стран, ведь изготовление этого типа препаратов будет обходиться дороже и потребует относительно обременительных температурных условий хранения.

Читайте
Вакцина AstraZeneca теперь называется иначе

Вакцинация в Украине

По состоянию на 30 марта в Украине от коронавируса вакцинировали 14 433 человек. С начала кампании первую прививку получили уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.

Больше прививок в сутки сделали в Киеве (1 740). В лист ожидания вакцинации от Covid-19 уже записались 371 406 человек.

Подробнее о вакцинации от коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка