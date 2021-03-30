Воспаление десен — второе по популярности заболевание после кариеса. По статистике, проблемы с деснами встречаются у 80% детей и у 100% взрослых.

Ученые из Лондонского колледжа Стоматологического института Истмана выяснили, что воспаление десен может быть не только стоматологической проблемой, но и может влиять на здоровье человека в целом.

Они сравнили состояние здоровья 250 взрослых с тяжелым периодонтитом, то есть воспалением тканей, которые покрывают верхушку корня зуба, и 250 добровольцев, у которых нет проблем с деснами. Средний возраст участников — 35 лет.

По результатам исследования, участники с заболеванием десен вдвое чаще имели повышенное систолическое давление (140 мм рт.ст.) по сравнению с контрольной группой, независимо от риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Систолическое давление — уровень давления крови на стенках артерий в момент максимального сокращения сердца.

Также у людей с периодонтитом были воспалительные маркеры, уровень глюкозы и неудовлетворительный уровень холестерина.

— Данные указывают на то, что пародонтальные бактерии вызывают повреждения десен, а также вызывают воспалительные реакции, которые могут влиять на развитие системных заболеваний, включая повышенное артериальное давление, — отметили ученые.

Кроме того, около половины участников не догадывались о том, что страдают от повышенного давления. Поэтому ученые советуют стоматологам проверять уровень давления пациентов с заболеваниями десен и при необходимости направлять их к профильному специалисту.

По словам исследователей, профилактика и своевременное лечение воспаленных процессов в ротовой полости может быть простым и эффективным способом улучшить функцию тонкой оболочки внутри сердца и кровеносных сосудов.

Уход за зубами ребенка

Ухаживать за зубами ребенка нужно с появления первого зуба, с самого детства приучая его заботиться о состоянии полости рта. Уже первые зубки можно аккуратно чистить с помощью марли или салфеток.

Приучать ребенка к чистке нужно с появлением первых зубов. Только сначала ухаживать за первыми зубами должны родители, а позже ребенок сам должен чистить их.

Подробнее о том, как ухаживать за зубами ребенка,читайте на Фактах ICTV.

Источник: Science Daily