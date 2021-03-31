По состоянию на утро среды, 31 марта, в Украине обнаружили вообще 1 674 168 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще в 11 226 человек, из которых госпитализированы — 5 558.

За минувшие сутки выздоровели более 6,4 тыс. пациентов, летальных случаев — 407.

За вчера более 139 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 1 313 481;

летальных случаев — 32 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Коронавирус в Украине

м. Киев — 1 100 случаев;

Винницкая область — 439 случаев;

Волынская область — 254 случая;

Днепропетровская область — 209 случаев;

Донецкая область — 705 случаев;

Житомирская область — 434 случая;

Закарпатская — 370 случаев;

Запорожская область — 737 случаев;

Ивано-Франковская область — 225 случаев;

Киевская область — 430 случаев;

Кировоградская область — 118 случаев;

Луганская область — 213 случаев;

Львовская область — 833 случая;

Николаевская область — 247 случаев;

Одесская область — 1 012 случаев;

Полтавская область — 293 случая;

Ровенская область — 591 случай;

Сумская область — 487 случаев;

Тернопольская область — 202 случая;

Харьковская область — 906 случаев;

Херсонская область — 146 случаев;

Хмельницкая область — 664 случая;

Черкасская область — 374 случая;

Черновицкая область — 211 случаев;

Черниговская область — 26 случаев.

Вакцинация в Украине

К концу мая 2021 года в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 1,7 млн доз вакцин против коронавируса.

По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, до конца года в Украине планируют вакцинировать около 60% населения.