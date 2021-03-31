По состоянию на утро среды, 31 марта, в Украине обнаружили вообще 1 674 168 случаев коронавируса.
За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще в 11 226 человек, из которых госпитализированы — 5 558.
За минувшие сутки выздоровели более 6,4 тыс. пациентов, летальных случаев — 407.
За вчера более 139 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 1 313 481;
- летальных случаев — 32 825.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
Коронавирус в Украине
- м. Киев — 1 100 случаев;
- Винницкая область — 439 случаев;
- Волынская область — 254 случая;
- Днепропетровская область — 209 случаев;
- Донецкая область — 705 случаев;
- Житомирская область — 434 случая;
- Закарпатская — 370 случаев;
- Запорожская область — 737 случаев;
- Ивано-Франковская область — 225 случаев;
- Киевская область — 430 случаев;
- Кировоградская область — 118 случаев;
- Луганская область — 213 случаев;
- Львовская область — 833 случая;
- Николаевская область — 247 случаев;
- Одесская область — 1 012 случаев;
- Полтавская область — 293 случая;
- Ровенская область — 591 случай;
- Сумская область — 487 случаев;
- Тернопольская область — 202 случая;
- Харьковская область — 906 случаев;
- Херсонская область — 146 случаев;
- Хмельницкая область — 664 случая;
- Черкасская область — 374 случая;
- Черновицкая область — 211 случаев;
- Черниговская область — 26 случаев.
Вакцинация в Украине
К концу мая 2021 года в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 1,7 млн доз вакцин против коронавируса.
По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, до конца года в Украине планируют вакцинировать около 60% населения.