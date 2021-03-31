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Факты / Lifestyle
Марія Степанюк |

Рекордное количество смертей: в Украине за сутки обнаружили более 11 тыс. случаев коронавируса

По состоянию на утро среды, 31 марта, в Украине обнаружили вообще 1 674 168 случаев коронавируса.

дівчина у масці

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще в 11 226 человек, из которых госпитализированы — 5 558.

За минувшие сутки выздоровели более 6,4 тыс. пациентов, летальных случаев — 407.

За вчера более 139 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 1 313 481;
  • летальных случаев — 32 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Коронавирус в Украине

  • м. Киев — 1 100 случаев;
  • Винницкая область — 439 случаев;
  • Волынская область — 254 случая;
  • Днепропетровская область — 209 случаев;
  • Донецкая область — 705 случаев;
  • Житомирская область — 434 случая;
  • Закарпатская — 370 случаев;
  • Запорожская область — 737 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 225 случаев;
  • Киевская область — 430 случаев;
  • Кировоградская область — 118 случаев;
  • Луганская область — 213 случаев;
  • Львовская область — 833 случая;
  • Николаевская область — 247 случаев;
  • Одесская область — 1 012 случаев;
  • Полтавская область — 293 случая;
  • Ровенская область — 591 случай;
  • Сумская область — 487 случаев;
  • Тернопольская область — 202 случая;
  • Харьковская область — 906 случаев;
  • Херсонская область — 146 случаев;
  • Хмельницкая область — 664 случая;
  • Черкасская область — 374 случая;
  • Черновицкая область — 211 случаев;
  • Черниговская область — 26 случаев.

статистика коронавірусу 31 березня

Вакцинация в Украине

К концу мая 2021 года в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 1,7 млн доз вакцин против коронавируса.

По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, до конца года в Украине планируют вакцинировать около 60% населения.

Фото: Depositphotos

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