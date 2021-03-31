Украина собирается заключить договоры о поставках еще 15 млн доз вакцин от Covid-19. Привить все взрослое население планируется уже до конца года. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время заседания правительства.

— Сейчас в мире срываются поставки вакцин, переносятся сроки. Но мы упорно работаем с нашими партнерами, у которых мы покупаем вакцины… Я считаю, мы законтрактируем еще по меньшей мере 15 млн доз, — сказал Степанов.

Если добавить 15 млн доз к уже запланированным 22 млн, то уже в этом году будет вакцинировано большинство взрослого населения Украины.

— Большинство людей будет вакцинировано в течение 2021 года, доступ к вакцинам будет бесплатным, — добавил министр.

Вакцинация от Covid-19 стартовала в Украине 24 февраля. Первым прививки получил врач-анестезиолог из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

В четверг, 25 марта, из Китая прибыла первая партия вакцины против Covid-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Ранее сообщалось, что Украина отстает от своего собственного плана вакцинации.