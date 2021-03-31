Глава ВОЗ призвал провести дополнительное расследование происхождения Covid-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию происхождения коронавируса.

По его словам, для более точных данных нужны дополнительные исследования происхождения Covid-19, в частности для расследования теории утечки вируса в лаборатории.

Команда экспертов ВОЗ пришла к выводу, что эта теория — наименее вероятная гипотеза. Однако государственный деятель настаивает на дополнительных исследованиях происхождения коронавируса с участием международных специалистов.

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В отчете ВОЗ перечислили четыре возможных источника вируса. Однако первоисточник происхождения Covid-19 так и не обнаружили. В то же время, по данным отчета ВОЗ, лабораторное происхождение коронавируса — крайне маловероятно. Нет никаких доказательств, подтверждающих эту теорию.

Происхождение Covid-19

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад из 120 страниц по итогам поездки экспертов в Китай для исследования происхождения коронавируса.

Эксперты не обнаружили первоисточник вируса. По этой причине все гипотезы о происхождении Covid-19 продолжают рассматривать.