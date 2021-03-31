По состоянию на утро 31 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 100 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболел 162 291 человек.

В то же время за последние сутки 1 720 людей вакцинировались против заболевания. Всего в Украине 231 564 человека иммунизировались от Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: