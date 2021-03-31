Во Львове врачи скорой помощи неотложно провели операцию 37-летней женщине с перфорационной язвой желудка и спасли ее жизнь.

Об этом сообщили во Львовском городском совете. У пациентки почти месяц была болезнь, но она об этом даже не подозревала. Организм женщины сам “прикрыл” язву печенью, и это, фактически, спасло ей жизнь.

— Женщина обращалась за помощью в частные медицинские учреждения, но ей поставили неправильный диагноз по неврологической симптоматике, хотя проблема была острая и связана с хирургическими осложнениями язвенной болезни желудка, — рассказал заведующий первого хирургического отделения львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Герич Игнат.

Женщина попала к специалистам больницы скорой помощи с диагнозом — прорыв перфорационной язвы желудка. По словам специалистов, при таких тяжелых состояниях выживают единицы. Поэтому пациентку срочно госпитализировали и начали готовить к операции.

— Уникальный случай, самое интересное, что при прободной язве желудка есть считанные часы для того, чтобы спасти пациента и сделать неотложную операцию, однако организм сам “прикрыл” язву печенью, что, собственно, спасло жизнь пациентки, — отметил врач.

Специалисты добавили, что технически крайне сложно установить границы каждого органа и разъединить их без каких-либо повреждений. Однако медики Центра хирургии разделили органы, устранили инфекцию и ушили отверстие в желудке.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы.

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Источник: Львовский городской совет