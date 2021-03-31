Вакцина от коронавируса фармацевтической компании Pfizer оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом заявили в компании. Результаты получили во время третьего этапа клинических испытаний.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил о планах представить новые данные о вакцине, которая разработана в партнерстве с немецким производителем препаратов BioNTech как можно скорее. Он надеется, что дети в этой возрастной группе смогут получить прививки до начала нового учебного года.

— Мы выступаем за скорейшее разрешение нашей вакцины к использованию в младших группах населения, — отметил Бурла.

Исследование провели с участием 2 260 участников в США. В группе плацебо зафиксировали 18 подтвержденных инфекций Covid-19. В то же время в группе, получавшей вакцину, не подтвердили заражения.

Также вакцина вызвала стойкую реакцию антител у детей, превышала реакцию у вакцинированных в возрасте от 16 до 25 лет.

В компании добавили, что вакцина хорошо переносилась, а побочные эффекты соответствовали тем, которые наблюдаются у взрослых. В США вакциной Pfizer можно прививать людей от 16 лет.

Вакцина Pfizer

Официальное название вакцины — BNT162b2. Ее разработали немецкая биотехнологическая компания BioNTech вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

По данным производителя, эффективность вакцины после первой дозы составляет 95%. Это самый высокий показатель среди других вакцин против коронавируса.

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Источник: CNBC