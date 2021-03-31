Введение паспортов вакцинации в Испании и усиление карантина в Киеве. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 31 марта.
По состоянию на 31 марта десять областей Украины и Киев находятся в красной зоне карантина. Сейчас в желтой зоне осталась только Херсонская область.
В Киеве могут усилить карантин, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительных коек для больных коронавирусом. В городе могут прекратить работу детсадов, начальных классов и общественного транспорта.
Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что рост количества больных и госпитализаций продлится минимум неделю-две.
По словам главного санитарного врача Украины Виктор Ляшко, в стране сейчас не нужно вводить общенациональный локдаун, поскольку есть ряд регионов, где эпидситуация стабилизировалась. В частности, улучшение Covid-ситуации фиксируется в Черновицкой и Житомирской областях.
В свою очередь инфекционист Ольга Голубовская отметила, что китайская вакцина CoronaVac хоть и создает относительно невысокий иммунитет, но ее плюс в том, что она имеет меньше побочных эффектов.
Между тем в Ивано-Франковской области из-за улучшения ситуации с коронавирусом сворачивают мобильный госпиталь для лечения больных. Однако такой госпиталь появится в Хмельницкой области.
Китай в ближайшее время планирует предоставить 10 млн доз вакцины развивающимся странам. Также он обеспечит вакцинами спортсменов, готовящихся к участию в Олимпийских играх 2021 в Токио.
Кроме этого, цифровые паспорта вакцинации от Covid-19 в Испании могут ввести уже в мае-июне.
В мире с начала пандемии на утро 31 марта заболели коронавирусом 128 212 179 человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
За сутки количество летальных случаев возросло до 2 803 776. Выздоровели более 101 млн человек.
В список стран с наибольшим количеством Covid-случаев входят США, Бразилия и Индия.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 31 марта в Украине зарегистрировано 1 674 168 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 11 226 человек.
За минувшие сутки выздоровели более 6,4 тыс. пациентов, летальных случаев — 407.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 100), Одесской (1 012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
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