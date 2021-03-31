Аллергический ренит, частые простуды могут повлиять на формирование челюсти и прикуса ребенка. Также раннее выпадение и удаление молочных зубов может в будущем формировать неправильное положение зубов.

Об этом рассказала врач-ортодонт Елена Пирожкова Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос. По ее словам, во время частых заболеваний ребенок чаще всего дышит ртом, поэтому язык опускается на дно ротовой полости. То есть верхняя челюсть сужается, потому что язык не помогает ей расти, а нижняя челюсть увеличивается.

— Нужно следить за положением языка во рту, дыханием, убрать все плохие привычки. То есть сосать палец, грызть различные предметы, ногти, очень долго ходить с соской нельзя, ведь тогда киста и зубы растут вокруг предмета, который находится во рту, — отметила врач.

Специалист отметила, что ортодонта ребенок должен посетить ортодонта тогда, когда у него прорезались все 20 молочных зубов — в 3-3,5 года. Но если ребенку удалили молочные зубы, то врач-стоматолог в любом случае должен направить его к ортодонту. В то же время врач сможет оценить, правильный ли прикус, есть ли какие плохие привычки и подскажет, как от них избавиться.

— Это важный момент, ведь неправильное положение зубов может вызвать стирание зубов, неправильно расположенные зубы находят друг на друга и стирается эмаль. Это одна из самых распространенных проблем. Также нагрузки на сустав. Могут возникать такие заболевания, как пародонтоз, пародонтит, — добавила врач.

Поэтому лучше идти к врачу на осмотр сначала, когда все молочные зубы прорезались, а потом когда их заменят постоянные — в 5,5 — 7 лет.

К слову, в исследовании, которое провели ученые из Лондонского колледжа Стоматологического института Истмана, выяснили, что воспаление десен может быть не только стоматологической проблемой, но и может влиять на здоровье человека в целом.

Участники исследования с заболеванием десен вдвое чаще имели повышенное систолическое давление по сравнению с контрольной группой независимо от риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также у людей с периодонтитом были воспалительные маркеры, уровень глюкозы и неудовлетворительный уровень холестерина.