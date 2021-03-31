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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Украина получит более 900 тыс. дополнительных доз вакцины Pfizer — Ляшко

Украина получит дополнительную партию вакцины от коронавируса в размере 947 700 доз производства компаний Pfizer и BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.

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Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко. По его словам, ориентировочно препарат должны доставить в Украину до конца июня.

Также он напомнил, что в ближайшее время Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Их используют, чтобы сделать прививки для людей, находящихся в интернатах и домах престарелых, а также персонала этих учреждений.

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Виктор Ляшко заверил, что необходимая логистика для получения вакцины отработана. Медицинские работники также готовы делать прививки.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что до конца мая 2021 года в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 1,7 млн доз вакцин против коронавируса.

В частности, до середины апреля ожидается 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: УНИАН

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