Украина получит дополнительную партию вакцины от коронавируса в размере 947 700 доз производства компаний Pfizer и BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко. По его словам, ориентировочно препарат должны доставить в Украину до конца июня.

Также он напомнил, что в ближайшее время Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Их используют, чтобы сделать прививки для людей, находящихся в интернатах и домах престарелых, а также персонала этих учреждений.

Виктор Ляшко заверил, что необходимая логистика для получения вакцины отработана. Медицинские работники также готовы делать прививки.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что до конца мая 2021 года в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 1,7 млн доз вакцин против коронавируса.

В частности, до середины апреля ожидается 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer.

Источник: Виктор Ляшко