Вакцина CoronaVac китайского производства создана на основе инактивированного вируса. Такая вакцина хотя и создает относительно невысокий иммунитет, но ее плюс в том, что она имеет меньше побочных эффектов.

CoronaVac учит организм противостоять Covid-19, не допускать серьезных осложнений и тяжелого течения болезни, рассказала УНН главный инфекционист страны Ольга Голубовская.

При пандемии Covid-19 главное, чтобы люди получили иммунную защиту и даже при инфицировании болели не тяжело и без осложнений.

— Говорят, что она формирует меньший уровень антител, однако, иммунная система все равно уже будет обучена бороться, — успокоила Ольга Голубовская.

25 марта, в Украину из Китая поступила ​​первая партия из 215 тыс. доз вакцины против Covid-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что CoronaVac в скором времени поступит для прививки маломобильных групп населения пожилого возраста.

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Данные ученых свидетельствуют, что вакцина CoronaVac безопасна и для детей от 3 до 17 лет. Но исследования еще продолжаются.

По словам эпидемиолога, профессора Натальи Виноград, технология производства этой вакцины проверена годами и понятна. Ей не нужны дополнительные холодовые условия и шприцы. Она производится однодозно сразу в шприце, что исключает человеческий фактор.