Глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член оперативного штаба Минздрава по вакцинации Федор Лапий рассказал, как определяется эффективность вакцины от коронавируса, на которую зачастую обращают внимание разработчики.

По его словам, для этого ученые проводят плацебо-контролируемые исследования, во время которых одним пациентам вводят настоящую вакцину, вторым — плацебо. После этого они сравнивают случаи болезни между теми, кто получил вакцину, и теми, кто нет, и таким образом высчитывают эффективность вещества.

— Обе группы живут обычной жизнью. Их никто специально не заражает. Дальше за ними наблюдают в течение месяцев, после которых оценивают данные. При этой оценке смотрят на разницу в группах. Если в группе вакцинированных заболели пять человек, а в группе невакцинированных — десять, то разница в два раза, получается, 50%. То есть эффективность составляет 50%, — рассказал Федор Лапий.

По его словам, так же рассчитывается эффективность вакцины в предупреждении госпитализации и летальных исходов.

Вакцинация против коронавируса

В мире с декабря 2020 года продолжается вакцинация против коронавируса.

Она проходит различными препаратами, ученые изучают реакции организма человека на вещества.

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