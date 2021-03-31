Весна славится своим изменчивым характером: то солнце вовсю, то ветер поднимется, то чуть ли не к морозам возврат. Все это происходит, когда два времени года борются за господство на земле и в атмосфере.

Именно перемены атмосферного давления и играют важную роль в самочувствии людей. Давление ползет вверх, и гипертоники хватаются за сердца, давление вниз – гипотоники падают в обмороки.

В это нестабильное время нужно быть очень внимательным к своему артериальному давлению. Постоянно его измерять и вовремя принимать гипотензивные (понижающие давление) препараты, согласованные с вашим семейным врачом или кардиологом, естественно. Подробнее об обострении гипертонии Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Марина Ерина.

Степени болезни

Когда давление от 140 до 159 мм рт. ст. — верхний уровень и 90-99 – нижний, то говорят о I степени гипертонической болезни.

Показатели 160-179 на 100-109 – II степень болезни.

И III степень — самая тяжелая, — больше 180 на 110.

Однако все индивидуально. Одни не чувствуют 220/130, а другие реагируют уже на 160/100.

Весенний криз

Но весна — это не только перепады атмосферного давления. Все, кто “впадал в спячку” зимой начинают интенсивно двигаться, выезжать на дачи, работать там в поте лица, то есть заниматься физической нагрузкой, к которой их организм не адаптирован. Вот тут-то и подстерегает гипертоников весенний криз.

— Гипертонический криз — это повышение артериального давления, при котором ухудшается общее самочувствие человека, — говорит врач-терапевт Марина Ерина. — Тут шумом в ушах не отделаешься. Гипертонический криз нарушает работу и состояние всех органов-мишеней (которые страдают от повышенного давления): сердце, сосуды, мозг, почки.

Показания давления, при котором наступает гипертонический криз, у каждого свои. Здесь главное — органы-мишени, пораженные вследствие гипертонии. Может возникнуть сердечная или почечная недостаточность, инфаркт или инсульт. У больных сахарным диабетом может произойти отслоение сетчатки глаз.

Что делать

Чтобы облегчить проявление симптомов гипертонии, нужно пересмотреть свой образ жизни.

Регулярно весной принимать витаминные комплексы. Давление можно откорректировать при помощи правильно подобранных физических нагрузок, диетой и режимом работы и отдыха. Если вы часто подвергаетесь стрессам, принимайте успокоительные средства. Лучше всего остановиться на травяных чаях (мята, мелисса, лаванда). При серьезных нарушениях артериального давления врач назначит препараты, снижающие давление. Принимать их нужно на постоянной основе, потому что их действие накопительное. Но и о скорой помощи не забывайте, держите при себе, на всякий случай, лекарства, которые быстро снизят давление. Ну и, конечно же, гуляйте на свежем воздухе. Весна же все-таки! Ходьба – самый лучший вид физической нагрузки для гипертоников. Не забывайте об этом.

Частым следствием гипертонической болезни является инсульт, подробнее об этом читайте на Фактах ICTV. В Центре общественного здоровья отмечают, что Украина остается одним из европейских лидеров по заболеваемости инсультом (67%).