Весна славится своим изменчивым характером: то солнце вовсю, то ветер поднимется, то чуть ли не к морозам возврат. Все это происходит, когда два времени года борются за господство на земле и в атмосфере.
Именно перемены атмосферного давления и играют важную роль в самочувствии людей. Давление ползет вверх, и гипертоники хватаются за сердца, давление вниз – гипотоники падают в обмороки.
В это нестабильное время нужно быть очень внимательным к своему артериальному давлению. Постоянно его измерять и вовремя принимать гипотензивные (понижающие давление) препараты, согласованные с вашим семейным врачом или кардиологом, естественно. Подробнее об обострении гипертонии Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Марина Ерина.
Степени болезни
Когда давление от 140 до 159 мм рт. ст. — верхний уровень и 90-99 – нижний, то говорят о I степени гипертонической болезни.
Показатели 160-179 на 100-109 – II степень болезни.
И III степень — самая тяжелая, — больше 180 на 110.
Однако все индивидуально. Одни не чувствуют 220/130, а другие реагируют уже на 160/100.
Весенний криз
Но весна — это не только перепады атмосферного давления. Все, кто “впадал в спячку” зимой начинают интенсивно двигаться, выезжать на дачи, работать там в поте лица, то есть заниматься физической нагрузкой, к которой их организм не адаптирован. Вот тут-то и подстерегает гипертоников весенний криз.
— Гипертонический криз — это повышение артериального давления, при котором ухудшается общее самочувствие человека, — говорит врач-терапевт Марина Ерина. — Тут шумом в ушах не отделаешься. Гипертонический криз нарушает работу и состояние всех органов-мишеней (которые страдают от повышенного давления): сердце, сосуды, мозг, почки.
Показания давления, при котором наступает гипертонический криз, у каждого свои. Здесь главное — органы-мишени, пораженные вследствие гипертонии. Может возникнуть сердечная или почечная недостаточность, инфаркт или инсульт. У больных сахарным диабетом может произойти отслоение сетчатки глаз.
Что делать
Чтобы облегчить проявление симптомов гипертонии, нужно пересмотреть свой образ жизни.
- Регулярно весной принимать витаминные комплексы.
- Давление можно откорректировать при помощи правильно подобранных физических нагрузок, диетой и режимом работы и отдыха.
- Если вы часто подвергаетесь стрессам, принимайте успокоительные средства. Лучше всего остановиться на травяных чаях (мята, мелисса, лаванда).
- При серьезных нарушениях артериального давления врач назначит препараты, снижающие давление. Принимать их нужно на постоянной основе, потому что их действие накопительное. Но и о скорой помощи не забывайте, держите при себе, на всякий случай, лекарства, которые быстро снизят давление.
- Ну и, конечно же, гуляйте на свежем воздухе. Весна же все-таки! Ходьба – самый лучший вид физической нагрузки для гипертоников. Не забывайте об этом.
Частым следствием гипертонической болезни является инсульт, подробнее об этом читайте на Фактах ICTV. В Центре общественного здоровья отмечают, что Украина остается одним из европейских лидеров по заболеваемости инсультом (67%).