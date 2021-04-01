Антирекорд смертей в Украине, поддержка жесткого карантина и Пасхальный локдаун в Европе — Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 1 апреля.

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству смертей от коронавируса, за последние сутки умер 421 человек.

В стране также резко возросло количество сторонников жесткого локдауна, на данный момент 63% граждан поддерживают усиление карантинных ограничений, свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

Уровень госпитализаций по Covid-19 в Украине превышен в 22 регионах из 25, сообщает Минздрав.

Самый высокий показатель в Хмельницкой области — 122,2 на 100 тыс. населения, в Винницкой области — 113,4 на 100 тыс. населения, в Житомирской области — 118,8.

Жесткий карантин в столице могут продолжить и после 16 апреля, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

— Надеемся, что эти три недели карантина дадут результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений, — сообщил Мондриевский.

Карантин в мире

Между тем Европа вводит ограничения на Пасху.

Во Франции жесткие правила распространятся на всю страну с 3 апреля, будет введен комендантский час с 19.00, ограничено передвижение между регионами и закрыто большинство магазинов.

Италия на три дня полностью закроет все заведения культуры, музеи, рестораны, магазины (кроме продуктовых), а выходить из дома можно только при крайней необходимости.

Зато Германия не будет вводить пасхальный локдаун после скандала, но несколько усилит карантин. Не будут работать учреждения культуры, рестораны и бары.

С сегодняшнего дня жесткий локдаун будет действовать в трех регионах Австрии — в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде.

Там открытыми останутся только аптеки, продовольственные магазины, почта и банки, а покидать дом можно только по уважительной причине.

ВОЗ отмечает, что темпы вакцинации в Европе слишком медленные, пока только 10% населения региона получили одну дозу вакцины, и только 4% завершили процесс вакцинации.

Карантин в Украине

По состоянию на 1 апреля в красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В желтой зоне осталась только Херсонская область, остальные регионы — в оранжевой.